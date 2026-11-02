Si riapre la vicenda disciplinare che coinvolge Oliveir Létang. Il presidente del Lille, infatti, dovrà tornare davanti agli organi federali dopo che la FFF, ovvera la federazione calcistica francese, ha deciso di presentare ricorso contro la sanzione di 20 mila euro (considerata troppo lieve) stabilita dalla commissione disciplinare della FLP, la Ligue de Football Professionnel. Al centro del caso, ci sono ancora le dure proteste del dirigente francese contro l'arbitro Eric Wattelier, durante la partita terminata per 2-2 tra Lille e Paris Saint-Germain.

Le proteste dopo Lille-PSG e la battaglia legale di Letang

Lille e Eric Wattelier. Secondo il rapporto del direttore di gara, riportato dalla stampa francese, Olivier Létang avrebbe inizialmente gridato allo scandalo urlando nel tunnel dello stadio: "È sempre la stessa storia". Riavvolgiamo il nastro. Subito dopo il match allo Stade Pierre-Mauroy tra Paris Saint-Germain , terminato sul risultato di 2-2 con la rimonta dei parigini da 0-2 a 2-2 in appena quattro minuti nel recupero, il presidente dei Dogues si è reso protagonista di alcuni duri commenti nei confronti dell'arbitro di gara. Secondo il rapporto del direttore di gara, riportato dalla stampa francese,avrebbe inizialmente gridato allo scandalo urlando nel tunnel dello stadio: "È sempre la stessa storia".

Un sentimento condiviso anche dal resto della squadra, poiché, a detta dei giocatori del Lille, il pareggio di Marquinhos al 90+5', sarebbe arrivato oltre il tempo di recupero inizialmente concesso (tre minuti). La stessa sera, il presidente ha successivamente deciso di continuare l'attacco al mondo arbitrale, inviando tre mail al direttore nazionale degli arbitri in cui sostanzialmente si chiedeva di non far più arbitrare a Wattelier una gara dei Dogues, minacciando addirittura di non presentarsi all'eventuale partita. Una vicenda che, come si può ben immaginare, ha avuto delle conseguenze legali, portando la FLP a multare di ben 20 mila euro il dirigente francese, precedentemente squalificato per 2 mesi per duri commenti sempre nei confronti di Eric Wattelier in occasione di Lille-Rennes dello scorso gennaio.

Pour ses critiques contre l'arbitre de Lille-PSG, le président du LOSC s'était vu infliger une amende de 20 000 euros par la Ligue de football professionnel. La FFF a considéré la sanction insuffisante et le dirigeant va passer en commission d'appel jeudi. Une décision qu'Olivier… — L'Équipe (@lequipe) November 1, 2026

La FFF giudica troppo lieve la multa a Létang

Sula scia di quanto dichiarato dalla SAFE (il Sindacato degli Arbitri del Football d'Élite), anche la Federazione calcistica francese si è mostrata contraria alla sola ammenda di 20 mila euro inflitta dalla LFP a Olivier Létang e, nelle scorse ore, la FFF ha deciso di presentare un ricorso: "Considerato che, ai sensi dell'articolo 3.4.1.1 del Regolamento Disciplinare della FFF, il Comitato Esecutivo della FFF può presentare ricorso contro una decisione disciplinare della LFP; (...) Considerato che il signor Olivier Létang è già stato sanzionato per una condotta simile, il Comitato Esecutivo ritiene che la multa di 20.000 euro inflitta dal Comitato Disciplinare della LFP appare una sanzione troppo mite e inadeguata a prevenire il ripetersi di tale comportamento".

LILLE, FRANCIA - 12 MARZO: Olivier Letang, presidente del LOSC Lille, è visto sorridere prima della partita della seconda tappa della UEFA Champions League 2024/25 2024/25 tra LOSC Lille e Borussia Dortmund allo Stade Pierre Mauroy il 12 marzo 2025 a Lille, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il ricorso, dunque, riapre nuovamente il caso. Olivier Létang dovrà nuovamente presentarsi in commissione d'appello nella giornata di giovedì, anche se il suo avvocato, Lionel Koehler-Magne, proverà a contestare l'ammissibilità del ricorso.