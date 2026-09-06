Il calcio è una tradizione che viene tramandata a livello collettivo ma anche a livello individuale. L'influenza maggiore sulla scelta di una squadra deriva quasi sempre dal tifo familiare. Tifare diventa "una questione di famiglia". Del resto, il gioco col pallone è un forte strumento di aggregazione, socializzazione e condivisione di memorie e sentimenti. Inoltre, la passione calcistica non emerge solamente sul lato della rappresentazione bensì anche nel lato della pratica. Così, il talento e la volontà di calciare un pallone hanno forti radici nelle biografie dei genitori e dei nonni.

Dall'Eredivise arriva così una storia che si inserisce pienamente in questo discorso intergenerazionale e intimo. Ronald Koeman è stato un grande giocatore, passato fra Ajax e Barcellona e anche un discreto allenatore (nonostante l'ultima debacle con l'Olanda ai Mondiali 2026). Il figlio, Ronald Koeman Jr è un calciatore professionista di Eredivisie, salito alla ribalta nelle ultime ore per la sua grande prestazione nell'ultimo turno di campionato.

La clamorosa doppietta Koeman Jr

VARSAVIA, POLONIA - 14 NOVEMBRE: Ronald Koeman, commissario tecnico dei Paesi Bassi, osserva la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Polonia e Paesi Bassi allo stadio PGE Narodowy, il 14 novembre 2025 a Varsavia, in Polonia. (Foto di Rafal Oleksiewicz/Getty Images)

Koeman attualmente si trova senza panchina. Le sue ultime esperienze con la nazionale olandese e il Barcellona non sono andate come sperato, mostrando una certa rigidità tattica e una mancanza di progresso nello stile di gioco posizionale. Il figlio invece è il portiere titolare del Telstar, club con cui ha conquistato la promozione in Eredivisie nel 2024-25. Mentre gli occhi degli appassionati si sono concentrati sul "De Topper" fra Ajax e PSV, la storia più incredibile del fine settimana andava in onda sul campo di Velsen.

🤯🇳🇱 𝗜𝗡𝗦𝗔𝗡𝗘: Ronald Koeman Jr plays goalkeeper for Telstar in Eredivisie.



He's their penalty taker.



Today, he scored 𝗧𝗪𝗜𝗖𝗘 from the spot with his second coming in the 101st minute to earn his team a point. pic.twitter.com/ZBMsXc85Hy — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 6, 2026

Il Telstar infatti ha dovuto rimontare da 2-0 una complicata partita contro il Cambuur. Così, a salvare la domenica, ci ha pensato Koeman Jr, ma non con le sue parate, bensì con le sue reti. Il figlio dell'ex CT della nazionale dei Paesi Bassi ha segnato il primo penalty al 63' e soprattutto, ha fissato la sfida sul pareggio grazie alla grande freddezza nel realizzare anche il secondo rigore all'undicesimo minuto di recupero.