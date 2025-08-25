La gara che si giocherà l'ultimo giorno di agosto chiuderà la terza giornata del campionato francese: le autorità valutano la chiusura del settore ospiti

Samuele Amato Redattore 25 agosto - 15:46

Tanti e troppi trascorsi potrebbero togliere allo Choc des Olympiques una parte fondamentare dello storico incrocio tra Lione e Marsiglia. Questa domenica, 31 agosto, alle ore 20.45, il Groupama Stadium sarà allestito a festa per ospitare questo derby tra "olimpici"; ma probabilmente senza la presenza dei tifosi marsigliesi, a cui dovrebbe essere vietata la trasferta.

Lione-Marsiglia, ma senza tifosi ospiti — A riportare questa indiscrezione è RMCSport, nella mattina di oggi. Nonostante i pochi divieti di trasferta posti in questo avvio di Ligue 1, l'eventuale decisione per l'Olympico non sarebbe una sorpresa. Per il canale media transalpino, la sfida tra Lione e Marsiglia - che chiuderà la terza giornata del campionato francese - dovrebbe fare a meno dei tifosi marsigliesi.

Una misura che è stata valutata come la più proficua e più sicura, durante una riunione tra le parti interessate. In un primo momento l'OL aveva anche aperto alla possibilità di accogliere i tifosi dell'OM in questa sfida di andata, in modo tale da poter portare poi i propri tifosi al Velodrome al ritorno - stando agli accordi stipulati tra i due club.

Ma i precedenti sembrano destare troppa preoccupazione nelle autorità competenti, le quali sarebbero orientate a disporre il divieto di trasferta ai tifosi marsigliesi per il "derby degli olimpici". Sempre secondo RMC Sport, una decisione ufficiale, che sarà varata dalla Prefettura del Rodano e dal Ministero dell'Interno francese, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Una sfida incandescente — L'incrocio tra gli "olimpici" è sempre stato motivo di preoccupazione. Negli ultimi anni, sia in campo che sugli spalti, la rivalità si è accesa sempre di più tra Lione e Marsiglia. Il derby di domenica avrà anche un peso particolare.

Da un lato, c'è il Lione capolista (pari punti anche con il Paris Saint-German) che vuole ripartire dopo gli eventi societari che hanno visto il club protagonista di un estate molto impegnativa. L'OL, infatti, era stato retrocesso in Ligue 2 dopo la decisione della Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG); per poi vincere il ricorso in appello, rimanendo così nel campionato di massima serie.

Dall'altro lato, invece, il Marsiglia che dopo la sconfitta contro il Rennes - e il caso della rissa tra Jonathan Rowe e Adrien Rabiot - si è imposto per 5 a 2 sul neopromosso Paris. Per l'OM di Roberto De Zerbi, la falsa partenza ha portato ad un malumore generale, dopo il secondo posto conquistato l'anno scorso e il ritorno in Champions League dopo cinque stagioni senza.