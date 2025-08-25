derbyderbyderby calcio estero Verso Lione-Marsiglia: possibile divieto di trasferta per i tifosi dell’OM

La gara che si giocherà l'ultimo giorno di agosto chiuderà la terza giornata del campionato francese: le autorità valutano la chiusura del settore ospiti
Samuele Amato
Tanti e troppi trascorsi potrebbero togliere allo Choc des Olympiques una parte fondamentare dello storico incrocio tra Lione e Marsiglia. Questa domenica, 31 agosto, alle ore 20.45, il Groupama Stadium sarà allestito a festa per ospitare questo derby tra "olimpici"; ma probabilmente senza la presenza dei tifosi marsigliesi, a cui dovrebbe essere vietata la trasferta.

Il centrocampista danese di Marsiglia n. 23 Pierre-Emile Hojbjerg combatte per la palla con il difensore francese di Lione n. 20 Sael Kumbedi accanto al difensore francese di Marsiglia n. 03 Quentin Merlin durante la partita di calcio francese L1 tra Olympique de Marsiglia (OM) e Olympique Lyonnais (OL) allo Stade Velodrome di Marsiglia, il 2 febbraio 2025

Lione-Marsiglia, ma senza tifosi ospiti

A riportare questa indiscrezione è RMCSport, nella mattina di oggi. Nonostante i pochi divieti di trasferta posti in questo avvio di Ligue 1, l'eventuale decisione per l'Olympico non sarebbe una sorpresa. Per il canale media transalpino, la sfida tra Lione e Marsiglia - che chiuderà la terza giornata del campionato francese - dovrebbe fare a meno dei tifosi marsigliesi.

Una misura che è stata valutata come la più proficua e più sicura, durante una riunione tra le parti interessate. In un primo momento l'OL aveva anche aperto alla possibilità di accogliere i tifosi dell'OM in questa sfida di andata, in modo tale da poter portare poi i propri tifosi al Velodrome al ritorno - stando agli accordi stipulati tra i due club.

Ma i precedenti sembrano destare troppa preoccupazione nelle autorità competenti, le quali sarebbero orientate a disporre il divieto di trasferta ai tifosi marsigliesi per il "derby degli olimpici". Sempre secondo RMC Sport, una decisione ufficiale, che sarà varata dalla Prefettura del Rodano e dal Ministero dell'Interno francese, dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Una sfida incandescente

L'incrocio tra gli "olimpici" è sempre stato motivo di preoccupazione. Negli ultimi anni, sia in campo che sugli spalti, la rivalità si è accesa sempre di più tra Lione e Marsiglia. Il derby di domenica avrà anche un peso particolare.

Da un lato, c'è il Lione capolista (pari punti anche con il Paris Saint-German) che vuole ripartire dopo gli eventi societari che hanno visto il club protagonista di un estate molto impegnativa. L'OL, infatti, era stato retrocesso in Ligue 2 dopo la decisione della Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG); per poi vincere il ricorso in appello, rimanendo così nel campionato di massima serie.

Dall'altro lato, invece, il Marsiglia che dopo la sconfitta contro il Rennes - e il caso della rissa tra Jonathan Rowe e Adrien Rabiot - si è imposto per 5 a 2 sul neopromosso Paris. Per l'OM di Roberto De Zerbi, la falsa partenza ha portato ad un malumore generale, dopo il secondo posto conquistato l'anno scorso e il ritorno in Champions League dopo cinque stagioni senza.

