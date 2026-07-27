Il Mondiale 2026 ha lasciato in eredità non solo emozioni e grandi partite, ma anche numerose discussioni sul comportamento dell’Argentina. La Selección, arrivata fino alla finale, ha dovuto fare i conti con diverse critiche legate al proprio stile di gioco e all’atteggiamento mostrato in campo durante il torneo. Una parte dell’opinione pubblica ha accusato la squadra argentina di utilizzare un calcio troppo aggressivo. Fatto di provocazioni, continue proteste e atteggiamenti considerati da alcuni poco corretti nei confronti degli avversari. Un dibattito che ha accompagnato il cammino della squadra per tutta la competizione e che è proseguito anche dopo la finale persa.

L'Argentina ancora sotto accusa, Lisandro Martinez risponde

A rispondere alle critiche è stato Lisandro Martinez, che ha difeso il gruppo e respinto le accuse di chi ha parlato di “gioco sporco” da parte dell’Argentina: “Ho sentimenti contrastanti. Sono un po’ dispiaciuto perché chiaramente non hanno motivo di generare tutto questo odio. Siamo sempre stati molto rispettosi nei confronti dei nostri rivali”. Ha dichiarato il difensore argentino.

Secondo Martinez, molte delle critiche ricevute sarebbero state alimentate da una percezione distorta del modo di vivere le partite della Selección. L’Argentina, infatti, ha sempre fatto della grinta e della competitività uno dei propri punti di forza, elementi che spesso nel calcio internazionale vengono interpretati in maniera diversa a seconda del punto di vista.

"Tengo bronca por la campaña anti-Argentina" 🗣️



Lisandro Martínez opinó sobre lo que se dijo del país durante el mundial: "Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros". pic.twitter.com/K1d5LCMzxg — El Destape (@eldestapeweb) July 27, 2026

Durante il Mondiale 2026 non sono mancate situazioni finite sotto osservazione. Duelli accesi, proteste e momenti di tensione hanno contribuito a creare l’immagine di una squadra considerata da alcuni troppo provocatoria. Per i suoi protagonisti, però, si è trattato semplicemente di agonismo e della volontà di difendere la maglia con il massimo impegno: “Abbiamo sempre rispettato gli avversari”, ha ribadito Martinez. Sottolineando come il comportamento della squadra sia stato guidato dalla passione e dalla pressione di una competizione così importante.

L’Argentina resta comunque una delle nazionali più discusse del panorama mondiale. Capace di conquistare consensi per qualità e carattere. Ma anche di dividere l’opinione pubblica per il proprio modo intenso di interpretare il calcio. Per Lisandro Martinez, però, il messaggio è chiaro: dietro le critiche non c’è una squadra scorretta, ma un gruppo che ha affrontato ogni partita con orgoglio, determinazione e rispetto per gli avversari.