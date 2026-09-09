L'Atletico Madrid dovrà far a meno di Arnau Ortiz per il debutto stagionale in Champions League. Non bastava l'infortunio di Sorloth e la delicatissima vicenda Julian Alvarez, a complicare i piani di Diego Simeone in vista del big-match europeo contro il Liverpool si è aggiunta anche l'assenza dell'ala spagnola per una squalifica decisamente curiosa.

Il rosso in Conference League

Sebbene non abbia mai giocato in Champions League,sarà costretto a saltare la trasferta di Anfield a causa di una squalifica risalente a ben due anni fa in un match di, confermata a distanza di due stagioni dalla

Il 15 agosto 2024, infatti, Ortiz ha rimediato un cartellino rosso durante la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Conference League tra la sua ex squadra, lo Śląsk Wrocław, e l'FC St. Gallen. La squadra polacca in quell'occasione fu eliminata e, di conseguenza, l'esterno spagnolo non potè scontare la squalifica fino al match di stasera. Da quella deludente notte d'agosto, il classe 2001 non ha più avuto modo di calcare un palcoscenico europeo, decidendo di lasciare la Polonia la stagione successiva per approdare all'Atletico Madrileño, seconda squadra dell'Atletico Madrid, e aspettare la promozione in prima squadra con i colchoneros (arrivata quest'anno).

Ortiz rimanda il debutto in Champions League

Il conto di quell'espulsione si è presentato così ben due anni dopo, a ridosso del big-match nella massima competizione europea contro il Liverpool. Uno scenario decisamente curioso (e sfortunato) che costringerà Arnau Ortiz a rimandare il proprio debutto in Champions League e ad offrire una soluzione in meno al Cholo Simeone.

MADRID, SPAGNA - 19 AGOSTO: Arnau Ortiz dell'Atletico Madrid corre con il pallone durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico Madrid e Malaga CF al Riyadh Air Metropolitano il 19 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Dopo la conferma da parte dell'organo che governa il calcio europeo, dunque, l'esterno spagnolo dovrà aspettare almeno fino al prossimo 13 ottobre, giorno della sfida al Metropolitano contro il Manchester United, per essere convocato alla sua prima partita di Champions League a scanso di altri equivoci.