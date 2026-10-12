Il Liverpool ha investito pesantemente su Bradley Barcola per rinforzare il proprio attacco, ma le prime settimane dell'esterno francese sono state complicate. Arrivato dal Paris Saint-Germain per 125 milioni di euro, il classe 2002 non è ancora riuscito a lasciare il segno in termini di gol e assist, nonostante le aspettative alimentate dal rendimento della scorsa stagione, chiusa con 13 reti e 7 passaggi vincenti. Dopo 336 minuti complessivi tra Premier League, Champions League e Carabao Cup, il suo contributo offensivo resta inferiore alle attese e la pesante sconfitta per 3-0 contro il Manchester City ha riportato l'attenzione sulle difficoltà della squadra e del nuovo acquisto.

Barcola deve adattarsi al calcio inglese

Il rendimento iniziale del francese va letto anche alla luce del cambiamento di campionato, ambiente e sistema di gioco. Dopo aver trascorso la sua carriera in Francia, Barcola si trova ad, oltre alla necessità di trovare rapidamente l'intesa con i nuovi compagni e assimilare le richieste di Andoni Iraola.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 8 SETTEMBRE: Bradley Barcola, del Liverpool, osserva durante la sessione di allenamento alla vigilia della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, presso l'AXA Training Centre, l'8 settembre 2026 a Kirkby, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Contro il Manchester City ha completato quattro dribbling su sette tentativi, ma ha toccato pochi palloni nella manovra offensiva del Liverpool. Lo stesso giocatore ha riconosciuto le differenze tra i due campionati, in un'intervista rilasciata a Sky Sports UK: "La Ligue 1 è molto fisica. Ma qui direi che è ancora più fisica in termini di corsa. Le partite si giocano da un capo all'altro del campo. L'intensità è altissima. Ma è anche per questo che sono venuto qui. È una nuova sfida da raccogliere per me".

Iraola difende il suo acquisto: serve tempo

Nonostante l'assenza di gol e assist, il Liverpool continua a credere nelle qualità dell'esterno. Iraola ha invitato a, senza limitarsi ai numeri offensivi, ricordando le occasioni create dal giocatore anche nelle precedenti partite. Il tecnico apprezza soprattutto la sua duttilità: Barcola può agire sulla fascia sinistra, a destra oppure da centravanti, una caratteristica preziosa in una fase condizionata dalle assenze nel reparto offensivo.

Il problema resta trasformare le qualità mostrate in campo in risultati concreti, soprattutto considerando l'entità dell'investimento. La pressione è inevitabile, ma le prime difficoltà non bastano per esprimere un giudizio definitivo: il francese ha bisogno di ambientarsi, acquisire fiducia e trovare continuità per dimostrare di poter essere decisivo anche in Premier League.