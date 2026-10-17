Un allenatore unico, che resterà sempre nella storia del Liverpool. Bill Shankly appartiene a un'epoca calcisticamente parlando ormai lontana. Gli anni Sessanta, però, lo hanno reso una leggenda dei Reds pronti ad affidarsi alle sapienti mani dello scrittore Thorne per realizzare un'apposita Serie TV. Da tifoso del Liverpool, spera di riuscire a rinsaldare il legame tra la città e il club.

Liverpool, la leggenda Shankly comparirà in TV

Il Liverpool è diventato uno dei club più rinomati al mondo. Bill Shankly, infatti, approdò ad Anfield nel 1959, avendo alle spalle già diverse esperienze da allenatore.

Proprio a Liverpool, però, riuscì a consacrarsi come grande tecnico, contribuendo alla vittoria di diversi prestigiosi titoli. Dalla Second Division ai tre trionfi in First Division, l'ascesa dei Reds in quegli anni annoverò pure due FA Cup e quattro Charity Shields. Come se non bastasse, ciliegina che vale più dell'intera torta fu la Coppa UEFA.

1969: Bill Shankly, allenatore del Liverpool Football Club (1913 - 1981). (Foto di Central Press/Getty Images)

Shankly scomparve nel 1982, soltanto 8 anni dopo aver lasciato Anfield. Già protagonista di Sherlock Holmes, Anna Karenina ed altri film, è stato scelto quale interprete dell'allenatore Jude Law. Questi è una star del cinema, ma tifoso del Tottenham per il nonno Eric.

Il presidente dei Reds si è espresso in questi termini sul progetto: "Si discorrerà di famiglia e relazioni, filtrando il tutto dal punto di vista del club di calcio. Credo che ci si emozionerà nel primo episodio, quando 50.000 persone canteranno You'll Never Walk Alone. Impossibile non commuoversi".

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Il rapporto tra Shankly e i tifosi del Liverpool non si è affatto spezzato, nonostante il tempo trascorso. La nipote della leggendae le riprese si terranno in città e ad Anfield. Le difficoltà industriali della Liverpool di quegli anni si intrecceranno con la grandezza acquisita dal club. Due episodi sono già stati preparati, mentre gli altri sono work in progress.