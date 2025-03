Liverpool-Newcastle, Howe: “Un’occasione per fare la Storia”

I Magpies in corsa verso la finale di Carabao Cup: l'allenatore esalta la forza del gruppo e celebra la convocazione di Dan Burn in nazionale

Silvia Cannas Simontacchi 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 02:35)

Il Newcastle si avvicina a un appuntamento cruciale: domenica alle 17:30 italiane i Magpies scenderanno in campo a Wembley per sfidare il Liverpool nella finale della Carabao Cup. Reduce dalla convincente vittoria in trasferta contro il West Ham, la squadra di Eddie Howe è determinata a riscrivere la storia e a lottare per un titolo nazionale che manca ormai dal 1955, con la conquista della FA Cup, interrompendo così un digiuno lungo 70 anni: "Dovrebbe essere un'ispirazione per noi e non un peso", osserva il tecnico britannico. "È un'occasione per fare la Storia, qualcosa di molto raro nel calcio".

In questo senso, Howe ha sottolineato l'importanza del sostegno dei tifosi, riconoscendo che il loro entusiasmo sarà fondamentale per affrontare al meglio un avversario temibile come i Reds.

Il percorso verso la finale — L’accesso alla finale di Carabao Cup contro il Liverpool rappresenta per il Newcastle il culmine di un percorso esaltante, nel quale i Magpies hanno eliminato squadre di primissimo livello. Superando Arsenal, Nottingham Forest e Chelsea – rispettivamente seconda, terza e quarta in classifica in Premier League – il Newcastle ha dimostrato carattere e capacità di affrontare avversari sulla carta superiori. Nonostante il ruolo di outsider, Eddie Howe ha saputo motivare la squadra e creare un ambiente sereno e concentrato: “C’è stata molta meno pressione in queste partite rispetto alla scorsa stagione, e speriamo che questo ci aiuti nella nostra prestazione. Siamo molto positivi”, ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa.

Per quanto riguarda la formazione, Howe è consapevole delle difficoltà legate alla profondità della rosa, con diverse assenze che hanno ridotto le opzioni a disposizione. Tuttavia, l’allenatore si è detto fiducioso nella solidità del gruppo e nella capacità di esprimere al meglio il proprio gioco: “Abbiamo dimostrato grande compattezza in questo torneo e ci affideremo ancora una volta al nostro spirito di squadra”.

La convocazione di Dan Burn in nazionale — Il tecnico inglese ha inoltre commentato la prima convocazione in nazionale di Dan Burn, arrivata a quasi 33 anni dopo una lunga e ardua gavetta. "È un momento incredibile per Dan, e non c’è nessuno più meritevole di lui. La sua è una bellissima storia di calcio, un esempio di perseveranza e impegno. È il modello perfetto di un professionista", ha dichiarato Howe, sottolineando il valore di un giocatore che, nonostante il percorso tortuoso, è riuscito a guadagnarsi la chiamata del CT Tuchel.