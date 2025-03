Liverpool-Newcastle, Slot: “Alexander-Arnold non ci sarà”

Il tecnico olandese conferma l'assenza del vice-capitano per la finale di Carabao Cup e valuta le alternative in difesa

Silvia Cannas Simontacchi 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 01:08)

Dopo l'estenuante sconfitta ai rigori contro il Paris Saint-Germain in Champions League, il Liverpool di Arne Slot si prepara a voltare pagina e a concentrarsi sulla finale della Carabao Cup, in programma domenica alle 17.30 (ora italiana) a Wembley contro il Newcastle United. I Reds arrivano all’appuntamento con diverse incognite legate agli infortuni, soprattutto nel reparto difensivo.

Il punto sugli infortunati — Durante la conferenza stampa pre-partita di venerdì mattina, Slot ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Trent Alexander-Arnold e Ibrahima Konaté, due pedine chiave la cui presenza è in forte dubbio. Il vice-capitano del Liverpool, uscito nel secondo tempo contro il PSG a causa di un infortunio alla caviglia, non sarà della partita. "Trent non è disponibile. Non ci sarà per la finale", ha dichiarato l'allenatore olandese. "Deve ancora essere valutato per determinare i tempi di recupero, ma ci aspettiamo che torni entro la fine della stagione".

Per quanto riguarda Konaté, che aveva lasciato il campo nei supplementari per crampi muscolari, la situazione appare meno chiara. Slot ha preferito mantenere un cauto ottimismo: "Ieri non ci siamo allenati, era un giorno libero, e il giorno prima era in fase di recupero. Mi aspetto che oggi si alleni in gruppo, ma vedremo come sta".

Le assenze di Alexander-Arnold, Conor Bradley e Joe Gomez riducono drasticamente le opzioni a disposizione di Slot per il ruolo di terzino destro. Il tecnico ha lasciato intendere che potrebbe dover trovare soluzioni alternative, con Curtis Jones tra i possibili adattamenti. "Penso che forse anche Curtis possa giocare lì", ha spiegato. "Inoltre, puoi schierare un difensore mancino sulla destra, come fa attualmente il Newcastle, ma dalla parte opposta".

Con una finale da giocare e un reparto arretrato in emergenza, il Liverpool dovrà affidarsi alla profondità della rosa e alla capacità di adattamento per affrontare il Newcastle nel tempio di Wembley.

La convocazione di Quansah in nazionale — Sulla convocazione del giovane difensore centrale Jarell Quansah nella nazionale maggiore inglese, Slot ha espresso grande soddisfazione: "Dice molto sulla sua mentalità. Ha superato la fase in cui era considerato solo un talento. È forte, veloce e a suo agio con il pallone, ed è ciò che anche Tuchel ha notato".

Il post-PSG: le parole di Slot — Commentando l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League, Arne Slot ha voluto sottolineare l'ottima prestazione della sua squadra, riconoscendo al contempo i meriti del PSG: "Mi è piaciuta la partita, è stato puro calcio", ha dichiarato il tecnico, elogiando l'intensità e il livello di gioco espresso dai suoi.

Slot ha poi riconosciuto le difficoltà fisiche affrontate dai suoi giocatori nei tempi supplementari: "Alla fine è normale che i giocatori siano stanchi, soprattutto quando la partita è così intensa". Tuttavia, ha minimizzato le preoccupazioni sulla tenuta atletica in vista dell'imminente match contro il Newcastle: "Abbiamo quattro giorni per recuperare, quindi i giocatori possono essere pronti per domenica".