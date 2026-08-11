Il Liverpool guida la classifica delle squadre con l'altezza media più alta in Premier: ben 1.88 metri
Liverpool, il nuovo pullman nel ricordo di Diogo Jota
Il nuovo acquisto Ronald Araujo, arrivato dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto, non ha soltanto impreziosito il reparto difensivo del Liverpool, ma ha siglato un record. Infatti, forte del suo 1.91, ha reso i Reds la squadra di Premier League con più giocatori di movimento che superano il 1.90 metri d'altezza.
Gli 8 gigantiL'uruguaiano Araujo, reduce da una stagione complicata in Catalogna, soprattutto per vicende extra campo legate alla depressione, ha scelto di rilanciarsi al Liverpool. Con l'addio di Konaté a parametro zero, attualmente e in attesa di eventuali colpi dal mercato, dovrebbe essere la spalla di Van Dijk, formando un vero e proprio muro da 3.86 metri in due. Le riserve Giovanni Leoni, atteso al rientro e a una stagione da protagonista dopo la rottura del crociato nella scorsa annata, e Jérémy Jacquet, acquistato per più di 55 milioni dal Rennes, pareggiano l'altezza dei due titolari.
Scalando il campo, a dominare la mediana con i suoi tentacoli è l'olandese Ryan Gravenberch. Punto fisso di Slot, della Nazionale Orange e, sicuramente, anche di Andoni Iraola. Con i suoi 1.90m entra di diritto in questa speciale classifica. Spostandoci sull'esterno, entra in scena un altro olandese, Cody Gakpo, forte dei suoi 1,93m. Ultimi, non per importanza ma per zona di campo occupata, è il tandem offensivo composto da Hugo Ekitike (1.90m) e Alexander Isak (1.92m). La coppia, non rodata a sufficienza nell'ultima stagione a causa di martellanti problemi fisici, difficilmente potremmo ammirarla all'inizio dell'avventura targata Iraola, a causa delle condizioni del francese, ancora fermo ai box per diverso tempo
🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Liverpool have the most outfield players in the Premier League over 6'2". pic.twitter.com/Cvy6PlBuoY— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 11, 2026
Come ha iniziato Iraola?Conteso dal Milan e dal Crystal Palace, alla fine, Iraola ha scelto il Liverpool dopo l'esonero di Slot. Uno dei tecnici più all'avanguardia dell'intero panorama europeo sembra poter diventare il perfetto erede di Klopp. Per conquistare, però, la fiducia di Anfield dovrà notevolmente migliorare la qualità di gioco espressa nelle prime amichevoli precampionato. Infatti, i Reds hanno vinto contro il Sunderland e il Wrexham, ma hanno perso, subendo 7 reti, contro Leeds e Monaco. L'allenatore basco dovrà intervenire per registrare la difesa e ridurre il gap con Arsenal e Manchester City.
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