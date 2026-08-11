Il nuovo acquisto Ronald Araujo, arrivato dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto, non ha soltanto impreziosito il reparto difensivo del Liverpool, ma ha siglato un record. Infatti, forte del suo 1.91, ha reso i Reds la squadra di Premier League con più giocatori di movimento che superano il 1.90 metri d'altezza.

Gli 8 giganti

L'uruguaiano Araujo, reduce da una stagione complicata in Catalogna, soprattutto per vicende extra campo legate alla depressione, ha scelto di rilanciarsi al Liverpool. Con l'addio dia parametro zero, attualmente e in attesa di eventuali colpi dal mercato, dovrebbe essere la spalla di, formando un vero e proprio muro da 3.86 metri in due. Le riserve, atteso al rientro e a una stagione da protagonista dopo la rottura del crociato nella scorsa annata, e, acquistato per più di 55 milioni dal, pareggiano l'altezza dei due titolari.

LIVERPOOL, ENGLAND - MAY 09: Virgil van Dijk del Liverpool osserva durante il riscaldamento prima della partita di Premier League tra Liverpool e Chelsea ad Anfield il 9 maggio 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)

Scalando il campo, a dominare la mediana con i suoi tentacoli è l'olandese Ryan Gravenberch. Punto fisso di Slot, della Nazionale Orange e, sicuramente, anche di Andoni Iraola. Con i suoi 1.90m entra di diritto in questa speciale classifica. Spostandoci sull'esterno, entra in scena un altro olandese, Cody Gakpo, forte dei suoi 1,93m. Ultimi, non per importanza ma per zona di campo occupata, è il tandem offensivo composto da Hugo Ekitike (1.90m) e Alexander Isak (1.92m). La coppia, non rodata a sufficienza nell'ultima stagione a causa di martellanti problemi fisici, difficilmente potremmo ammirarla all'inizio dell'avventura targata Iraola, a causa delle condizioni del francese, ancora fermo ai box per diverso tempo

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Liverpool have the most outfield players in the Premier League over 6'2". pic.twitter.com/Cvy6PlBuoY — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 11, 2026

Come ha iniziato Iraola?