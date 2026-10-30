La tragedia ferroviaria di Toledo ha lasciato una profonda ferita in Spagna, innescando la durissima e prolungata presa di posizione di Marcos Llorente. Il centrocampista dell'Atlético Madrid si è scagliato apertamente contro la gestione delle infrastrutture, puntando inizialmente il dito contro il Ministro dei Trasporti Óscar Puente. "Non è forse ora di mettere da parte Twitter e concentrarsi sul lavoro per cui la paghiamo?", ha attaccato il giocatore, pretendendo "responsabilità, serietà, sicurezza e rispetto" e accusando il politico di essere pronto a scaricare la colpa su altri. Dopo l'attacco dei giorni scorsi, Llorente è tornato sull'argomento in modo tutt'altro che tranquillo.

La dura risposta di Llorente sui fatti di Toledo

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Il senso del rispetto mancato

Di fronte a chi lo ha accusato di voler strumentalizzare il dramma per fini politici, tralasciando il cordoglio per le decine di vittime,ha affidato al proprio Instagram la replica: "Siamo così ossessionati dalla politica che è diventato impossibile chiedere conto delle proprie azioni senza essere etichettati?". Nel suo lungo messaggio, ha criticato l'atteggiamento di unperennemente diviso: "semplicemente perché porta la vostra affiliazione politica. Sembra che avere ragione politicamente sia più importante che preoccuparsi dei fatti".Il cuore dello sfogo è la rivendicazione del diritto di cittadino a pretendere risposte certe, ricordando leregistrate in meno di nove mesi in Spagna: "Non avete ancora capito che non mi interessa minimamente la politica?", ha incalzato l'esterno spagnolo. ". Significa chiedere spiegazioni, evidenziare gli errori e lottare affinché non accada mai più. Chiudere un occhio non è un modo per rendere loro omaggio".

MADRID, SPAGNA - 14 APRILE: Marcos Llorente dell'Atletico de Madrid reagisce durante la partita di ritorno dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra Club Atlético de Madrid e FC Barcelona al Riyadh Air Metropolitano il 14 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il messaggio si è poi chiuso con un ritratto amaro e disilluso: "Continuate pure a sbranarvi a vicenda tra destra e sinistra. Nel frattempo, siamo noi a subirne le conseguenze, mentre chi dovrebbe essere ritenuto responsabile continua a vivere in pace. Che noia questa Spagna!".