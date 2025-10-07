La squadra di Siviglia ha sconfitto i catalani per 1-2 grazie a al rigore parato all'ultimo secondo da Pau Lopez con un andamento molto teso del match che ha portato i calciatori a protestare

Filippo Montoli 7 ottobre - 11:38

Il Betis ha fatto registrare una delle statistiche più curiose della stagione di LaLiga. Contro l'Espanyol, la squadra di Manuel Pellegrini ha commesso solo 4 falli ma ha ricevuto ben 6 ammonizioni. Ad aver alzato il numero di cartellini gialli presi è stato il finale acceso, con il calcio di rigore assegnato al 103' e poi parato da Pau Lopez. Ecco il dato riguardante le ammonizioni subite dal Betis nell'ultima partita di campionato.

Betis, 4 falli e 6 ammonizioni: cosa è successo con l'Espanyol — Nell'ultimo weekend di LaLiga, il Betis è certamente una delle squadre che ha fatto parlare più di sé in patria e nel mondo. Non è tanto il risultato finale di 1-2 in casa dell'Espanyol a fare notizia, ma il come sia arrivato. A saltare immediatamente all'occhio è stata la parata finale di Pau Lopez sul rigore calciato al 103' da Puado. Tra la revisione del Var e il fischio finale dell'arbitro è successo di tutto. Lo stesso portiere betico si è reso protagonista di un'esultanza provocatoria verso i suoi ex tifosi.

Dopo la partita e con gli animi raffreddati, è stato un altro dato a emergere e molto curioso. Il Betis ha completato la sfida compiendo solo 4 falli, il numero più basso di tutto il campionato spagnolo, eppure ha ricevuto 6 ammonizioni. Più cartellini gialli che infrazioni, qualcosa che non si vede molto spesso su un campo da calcio. Il motivo è chiaro: solo due sanzioni sono arrivate per fallo, le restanti quattro per proteste e tutte nei momenti concitati antecedenti al rigore di Puado.

Il Betis non è una delle squadre più tranquille. Molti tifosi, italiani e non, hanno ancora in mente le scene verificatesi nell'amichevole con il Como di questa estate. Ma a livello di falli, al contrario dell'atteggiamento, è una rosa molto attenta. Oltre al record di meno gialli in una partita, il Betis è anche il club con meno infrazioni in generale in tutta LaLiga: 71 in otto partite.