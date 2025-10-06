Il portiere ex Roma è cresciuto nella cantera dell'Espanyol per cui fece il suo esordio tra i professionisti

Filippo Montoli 6 ottobre - 11:28

Il Betis sconfigge l'Espanyol 1-2 grazie al rigore parato all'ultimo secondo da Pau Lopez. Il portiere catalano ha poi esultato davanti ai tifosi avversari che lo hanno fischiato per tutta la partita. L'ex numero 1 della Roma, cresciuto nella cantera della squadra di Barcellona, non ha gradito questa accoglienza. Dopo l'esultanza provocatoria ha però chiesto scusa: "Era un momento di tensione, ho sbagliato".

Edu Exposito: "Gesto inutile", Pau Lopez: "Era un momento di tensione" — Il finale di partita tra Espanyol e Betis non è stato di certo dei più calmi di questa stagione. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Pol Lozano, la squadra di Siviglia ha ribaltato il risultato nel secondo tempo. Decisivi i gol di Cucho Hernandez e Abde. C'è stato però un altro protagonista, Pau Lopez. Durante il recupero, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa. Sul dischetto si è presentato il capitano Puado che si è però fatto ipnotizzare dal portiere avversario.

Pau Lopez, fischiato durante tutta la partita dai suoi ex tifosi per un addio mai andato giù, si è subito girato verso la curva avversaria portandosi le mani alle orecchie. Il gesto ha acceso gli animi sia sugli spalti sia in campo. Subito dopo la fine della partita, il centrocampista dell'Espanyol Edu Exposito ha criticato duramente il portiere avversario: "Il gesto è assolutamente evitabile. È un giocatore che è cresciuto qui. Poi può succedere quel che succede, ma i primi ad avergli dato da mangiare sono loro".

Calata la tensione, lo stesso Pau Lopez ha voluto chiedere scusa al suo primo club: "Se qualcuno si è sentito offeso dalla mia esultanza chiedo scusa. Era un momento di forte tensione e non sono riuscito a controllarmi. Auguro al meglio all'Espanyol e mi scuso ancora". La parata al 103' è valso al Betis il quarto posto in solitaria, a un punto dal Villarreal. L'Espanyol è sceso invece alla nona posizione, superato da Siviglia e Atletico Madrid.