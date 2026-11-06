La maglia della propria Nazionale rappresenta, per quasi tutti i calciatori, il culmine di un percorso fatto di sacrifici e ambizioni. Eppure, esistono incroci in cui il rapporto tra un giocatore e la propria selezione si incrina in modo inaspettato e rumoroso, lasciando dietro di sé una scia di interrogativi. È esattamente quello che sta accadendo intorno a Koni De Winter. Il difensore sta vivendo un ottimo momento, imponendosi come titolare inamovibile del Milan di Amorim: nonostante questa crescita, il suo nome è clamorosamente assente dalla lista dei convocati del Belgio per i prossimi impegni di Nations League. Un'esclusione che nasce da una rottura voluta e consumata interamente dal giocatore, che ha scatenato un piccolo terremoto sportivo a Bruxelles e dintorni.

Il rifiuto di De Winter

Caricamento post Instagram...

Le parole di Van Bommel

si preparano a un crocevia importante del loro cammino in, che culminerà il 15 novembre con la sfida controguidata da Roberto Mancini. L'assenza di un difensore nel pieno della maturità agonistica comeha immediatamente sollevato un caso tra tifosi e addetti ai lavori. A chiarire le illazioni ci ha pensato direttamente il commissario tecnico del Belgio,. L'allenatore ha risposta con trasparenza totale, presentandosi ai microfoni per svelare i contorni di una vicenda che rischia di segnare uno spartiacque definitivo nella carriera in Nazionale diLe parole del CT sono state misurate ma inequivocabili: "De Winter ha deciso da solo. Ho parlato con lui e gli ho spiegato la situazione". Van Bommel ha poi svelato i retroscena del confronto avuto con il difensore rossonero: ". In definitiva, la decisione è sua e io non posso cambiarla", cancellando poi le voci sui malumori legati al minutaggio in campo: "Non è perché non ha giocato l'ultima volta".

FIUME, CROAZIA - 2 GIUGNO: Koni De Winter del Belgio subisce un contrasto da Ante Budimir della Croazia durante la partita amichevole internazionale tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Fiume, in Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

È già addio al Belgio?

Tuttavia, il rispetto per la scelta dinon cancella l'enorme peso del gesto. Voltare le spalle alla Nazionale rappresenta un atto di rinuncia rarissimo nel calcio, un rifiuto frontale chenon è affatto disposto a lasciar scivolare via senza far nulla. Il CT ha tracciato una linea netta, avvertendo pubblicamente: "Bisogna accettarlo, ma avrà delle conseguenze sul lungo termine. Ha 24 anni, quindi sta prendendo questa decisione piuttosto presto". Il messaggio recapitato a Milano è tagliente: chiudere la porta allaoggi potrebbe significare non poterla più riaprire domani.