Superato il giro di boa, siamo allo sprint finale nella maggior parte dei campioni europei. Nel campionato spagnolo, con il risultato del derby di Madrid, è ormai una corsa a due tra Barcellona e Real. Nella Ligue 1, invece, continua l'altalena tra Paris Saint-Germain e Lens. E se in Bundesliga non c'è storia, la Coppa di Lega inglese ha regalato una sorpresa nell'ultimo atto: il City di Guardiola, non nel suo momento più brillante, ha sconfitto l'Arsenal capolista in Premier League, ormai indirizzato alla conquista del titolo. Scopriamo come gli ex Serie A si sono resi protagonisti di questo intenso weekend di calcio.