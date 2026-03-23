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Lookman e Molina non bastano contro il Real, Giroud fa sognare il Lille. Il weekend degli ex Serie A

Budimir fa sognare l'Europa all'Osasuna, mentre sprofonda il Maiorca di Muriqi. In Francia, invece, Thauvin sogna ancora il titolo con il Lens
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Lookman e Molina non bastano contro il Real, Giroud fa sognare il Lille. Il weekend degli ex Serie A- immagine 2

Superato il giro di boa, siamo allo sprint finale nella maggior parte dei campioni europei. Nel campionato spagnolo, con il risultato del derby di Madrid, è ormai una corsa a due tra Barcellona e Real. Nella Ligue 1, invece, continua l'altalena tra Paris Saint-Germain e Lens. E se in Bundesliga non c'è storia, la Coppa di Lega inglese ha regalato una sorpresa nell'ultimo atto: il City di Guardiola, non nel suo momento più brillante, ha sconfitto l'Arsenal capolista in Premier League, ormai indirizzato alla conquista del titolo. Scopriamo come gli ex Serie A si sono resi protagonisti di questo intenso weekend di calcio.

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