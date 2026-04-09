La notizia degli scorsi giorni ha travolto di emozioni negative tutto il mondo del calcio, soprattutto quello rumeno dove l'ex tecnico e calciatore ha lasciato un segno profondo

Giorgio Abbratozzato 9 aprile - 20:47

Il mondo del calcio ha affrontato nei giorni scorsi il lutto di Mircea Lucescu, uno dei personaggi più gloriosi della storia rumena.L'ex tecnico e calciatore è stato un riferimento per moltissime persone. I suoi trascorsi in Romania, Italia e in molti altri paesi resteranno per sempre nella memoria. Proprio un club con cui aveva un fortissimo legame ha compiuto un grande gesto d'onore nei suoi confronti.

Mircea Lucescu, lo stadio intitolato a suo nome in Romania — La Dinamo Bucarest è uno dei club che Lucescu ha guidato durante la sua lunga carriera. La sua storia nasce con un amore forte per la Steaua Bucarest, squadra rivale della Dinamo. La sfortuna non ha mai incrociato il suo percorso con quello della Steaua. Questo è stato un vero danno per loro, dato che Lucescu è diventato fondamentale sia per la Dinamo che per il Rapid.

Lucescu non ha mai rappresentato la Steaua né da calciatore né da allenatore. Tuttavia, il club lo ha omaggiato con due corone di fiori accanto alla bara avvolta nel tricolore rumeno. Una fotografia lo commemorava proprio lì accanto. Inoltre, secondo quanto riportano le fonti locali, la Dinamo intitolerà il nuovo stadio proprio in suo nome.

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Una lunga carriera in Italia e in nazionale prima di spegnersi — Lucescu è stato un vero maestro di calcio, capace di lasciare il segno ovunque andasse. Il tecnico ha allenato in Italia il Pisa, il Brescia, la Reggiana e l'Inter. L'ospedale di Bucarest ha confermato il decesso martedì scorso. L'allenatore aveva accusato un malore durante una riunione tecnica prima di un allenamento della nazionale. L'ex tecnico dell'Inter era rimasto profondamente scosso dalla mancata qualificazione ai mondiali.

La sua capacità di scoprire talenti e di insegnare calcio rimarrà un'eredità preziosa per le future generazioni. La Romania e il calcio intero si stringono alla famiglia in questo momento di profonda tristezza.