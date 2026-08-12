Questa sera, alla Red Bull Arena di Salisburgo, Luis Enrique, alla guida del Paris Saint-Germain sfiderà l’Aston Villa di Unai Emery nella Supercoppa UEFA, mettendo in palio il primo trofeo europeo della nuova stagione. Per il tecnico del PSG è l’ennesima occasione per confermare una caratteristica che ha accompagnato gran parte della sua carriera: la capacità di arrivare fino in fondo e vincere le finali.

Si tratta della seconda Supercoppa europea consecutiva, e l'ultima terminò con la vittoria dei parigini sul Tottenham ai calci di rigore dopo un bel 2-2 nei tempi regolamentari.

Luis Enrique: un bellissimo rapporto con le finali

La prima grande dimostrazione arrivò proprio con il Barcellona nel 2015, quando Luis Enrique guidò i blaugrana alla conquista della Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao e, pochi giorni dopo, alla vittoria della Champions League contro la Juventus, completando una stagione straordinaria. Quella squadra avrebbe poi aggiunto anche la Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club, confermando la capacità dell'allenatore spagnolo di trasformare le finali in occasioni di successo.

MONACO, GERMANIA - 31 MAGGIO: Luis Enrique, capo allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce mentre passa davanti al trofeo della UEFA Champions League dopo aver raccolto la sua medaglia dei vincitori dopo aver sconfitto l'FC Internazionale, per assicurarsi il primo titolo di UEFA Champions League del Paris Saint-Germain nella storia del club e un punteggio record della finale di UEFA Champions League di 5-0, dopo la finale di UEFA Champions League 2025 tra Paris Saint-Germain e FC Internazionale Milano al Munich Football Arena il 31 maggio 2025 a Monaco, Germania. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Escludendo la finale di Nations League 2021, persa dalla Spagna contro la Francia per 2-1, e le Supercoppe spagnole disputate in gara unica, il tecnico di Gijón ha vinto 15 delle 16 finali di club affrontate nell’ultimo decennio. Da non dimenticare è sicuramente anche la vittoria in finale nel 2025 contro l'Inter, ai tempi guidata da Simone Inzaghi. Doveva essere una finale equilibrata, tra due squadre complete, ma la squadra francese ha sovrastato gli italiani per 5 reti a 0, battendo il record di gol di stacco in una finale di Champions.

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L'unica macchia nel percorso parigino è arrivata nella finale del Mondiale per Club 2025, disputata negli Stati Uniti. Il Chelsea di Enzo Maresca si impose per 3-0, interrompendo una striscia di risultati straordinari nelle partite da dentro o fuori. Una sconfitta che, tuttavia, non ha cambiato il trend complessivo del tecnico spagnolo. Anzi, Luis Enrique ha reagito nel modo che più gli si addice: tornando a vincere. La Supercoppa UEFA conquistata contro il Tottenham ai calci di rigore e la successiva Champions League vinta contro l'Arsenal hanno riportato immediatamente il PSG sul tetto d'Europa.