Il Paris Saint-Germain sembra essere tornato ad avere tutto sotto controllo. La rosa allenata da Luis Enrique aveva iniziato la stagione sottotono con 2 pareggi e 2 sconfitte (tra cui la Supercoppa francese) tra fine agosto e inizio settembre. Tuttavia, col ritorno in forma dei giocatori rientrati tardi dal Mondiale e la miglior condizione fisica generale, i parigini hanno scalato nuovamente le posizione in Ligue 1.

Luis Enrique: "Il Pallone d'Oro? Non mi interessa niente" @RMCsport pic.twitter.com/dQb427k597 — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) October 24, 2026

Luis Enrique non è interessato al Pallone d'Oro

Non è la prima volta che il PSG parte la stagione a fuoco lento, per poi essere al massimo della condizione in marzo/aprile. Luis Enrique ha ribadito l'assoluto primato dei suoi ragazzi in Europa grazie alla schiacciante vittoria contro ilnell'ultimo turno di Champions League. Un 4-2 che dà fiducia in vista della sfida di lunedì contro, squadra con cui viene condivisa la vetta.Il match di punta della Ligue 1 ha subito una modifica durante la settimana. Inizialmente, la sfida fra Paris Saint-Germain e Olympique Lione sarebbe dovuta essere giocatasera. Tuttavia, la prefettura di polizia ha deciso di spostare la gara al lunedì per via delle grandi manifestazioni in programma nel fine settimana. In questo modo, la partita del PSG si sovrapporrà alla cerimonia del, esattamente come accaduta la stagione passata in occasione del Classique contro l'OM.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ride durante la conferenza stampa alla vigilia della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27, presso il City of Manchester Stadium, il 13 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Molly Darlington/Getty Images)

Durante la conferenza stampa pre-match, Luis Enrique è intervenuto sulla questione del Pallone d'Oro: "Non seguirò la cerimonia di Londra perché non mi interessa proprio. Siamo tutti concentrati su lunedì. So che abbiamo molti giocatori in grado di portarsi a casa questo premio, stiamo a vedere chi riuscirà a portarselo a casa. Tuttavia, qualsiasi sarà l'esito, non cambierà nulla di ciò che cerchiamo come squadra Il rinvio? Se è meglio per la situazione attuale, lo accetto senza problemi. Inoltre so che domenica è un giorno speciale anche perché c'è anche una partita di football americano, oltre alle manifestazioni".