La corsa al biglietto per l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina subisce un cambio di programma. La AFA ha infatti modificato all'ultimo momento la data di apertura della vendita dei biglietti per la sfida contro Benin: ecco cosa è cambiato.

L'ultima di Messi: l'AFA rinvia la vendita

Come riporta TyC Sports, la modifica riguarda la data didelle vendite. Secondo quanto comunicato inizialmente dallae riportato dalle testate locali, i biglietti per le due partite in programma al Monumental, contro, sarebbero dovuti esserea partire da ieri, martedì 22 settembre alle ore 18. Il programma è però cambiato poche ore prima dell'orario fissato: la nuova comunicazione ha stabilito che la vendita partirà, giovedì 24 settembre alle ore 18.

Lo slittamento riguarda anche la sfida tra Argentina e Benin, la gara del 6 ottobre che rappresenterà l'ultima partita di Messi con la Seleccion. La decisione è arrivata senza fornire, almeno nella comunicazione ufficiale, una motivazione per il rinvio, con il cambio che è stato quindi annunciato direttamente attraverso i canali social della Nazionale, modificando il calendario precedentemente diffuso.

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Il biglietto più atteso è quello per Messi: i prezzi

La modifica assume un particolare rilievo proprio per la partita contro, in programma il prossimo 6 ottobre al Monumental. Laha infatti confermato che, insieme a De Paul e Lo Celso, sarà presente per l'ultimo appuntamento della. Per questo motivo, la vendita del 24 settembre rappresenta un nuovofissato per i tifosi che voglionoall'ultima gara di Messi con la Nazionale sul territorio argentino.

EZEIZA, ARGENTINA - 20 LUGLIO: I tifosi argentini esultano e sollevano uno striscione dedicato a Lionel Messi mentre i giocatori e lo staff tecnico dell'Argentina arrivano al "Predio Lionel Andrés Messi" dopo aver perso la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 contro la Spagna, il 20 luglio 2026 a Ezeiza, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il cambio, tuttavia, riguarda il calendario della vendita ma non le tariffe precedentemente comunicate: per Argentina-Benin i prezzi vanno infatti dai 90mila pesos argentini, fino ai 480mila della platea, rispettivamente 52 euro per il biglietto più economico e 277 euro per quello più costoso. Il nuovo appuntamento, dunque, è giovedì 24 settembre, due giorni dopo rispetto a quando previsto inizialmente, ma la data più importante per ogni argentino è quella del prossimo 6 ottobre, per quella che sarà la serata d'addio di Messi davanti alla propria gente.