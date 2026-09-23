L'AFA cambia le carte in tavola per l'addio di Messi alla Nazionale argentina: i biglietti per l'ultimo tango del 10 saranno disponibili dal 24 settembre
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La corsa al biglietto per l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina subisce un cambio di programma. La AFA ha infatti modificato all'ultimo momento la data di apertura della vendita dei biglietti per la sfida contro Benin: ecco cosa è cambiato.
L'ultima di Messi: l'AFA rinvia la venditaCome riporta TyC Sports, la modifica riguarda la data di apertura delle vendite. Secondo quanto comunicato inizialmente dalla AFA e riportato dalle testate locali, i biglietti per le due partite in programma al Monumental, contro Burkina Faso e Benin, sarebbero dovuti essere disponibili a partire da ieri, martedì 22 settembre alle ore 18. Il programma è però cambiato poche ore prima dell'orario fissato: la nuova comunicazione ha stabilito che la vendita partirà domani, giovedì 24 settembre alle ore 18.
Lo slittamento riguarda anche la sfida tra Argentina e Benin, la gara del 6 ottobre che rappresenterà l'ultima partita di Messi con la Seleccion. La decisione è arrivata senza fornire, almeno nella comunicazione ufficiale, una motivazione per il rinvio, con il cambio che è stato quindi annunciato direttamente attraverso i canali social della Nazionale, modificando il calendario precedentemente diffuso.
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Il biglietto più atteso è quello per Messi: i prezziLa modifica assume un particolare rilievo proprio per la partita contro Benin, in programma il prossimo 6 ottobre al Monumental. La AFA ha infatti confermato che Messi, insieme a De Paul e Lo Celso, sarà presente per l'ultimo appuntamento della finestra internazionale. Per questo motivo, la vendita del 24 settembre rappresenta un nuovo appuntamento fissato per i tifosi che vogliono assistere all'ultima gara di Messi con la Nazionale sul territorio argentino.
Il cambio, tuttavia, riguarda il calendario della vendita ma non le tariffe precedentemente comunicate: per Argentina-Benin i prezzi vanno infatti dai 90mila pesos argentini, fino ai 480mila della platea, rispettivamente 52 euro per il biglietto più economico e 277 euro per quello più costoso. Il nuovo appuntamento, dunque, è giovedì 24 settembre, due giorni dopo rispetto a quando previsto inizialmente, ma la data più importante per ogni argentino è quella del prossimo 6 ottobre, per quella che sarà la serata d'addio di Messi davanti alla propria gente.
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