Il River Plate dovrà aspettare. Gianluca Prestianni, arrivato a Buenos Aires per unirsi alla Nazionale Argentina, ha chiarito che il suo presente resta in Europa e che, almeno per ora, non pensa a un ritorno nel calcio del suo Paese.

Ai microfoni di TyC Sports, il giocatore del Benfica ha spiegato di voler sfruttare ancora il percorso iniziato in Europa: “Sono felice in Europa, sono molto giovane. Devo sfruttare l’opportunità”.

Una posizione che arriva in un momento positivo della sua stagione. Prestianni ha raccolto otto gol e tre assist nelle prime 12 presenze con il Benfica, consolidando il proprio spazio all’interno della squadra.

Prestianni-River Plate, oggi la priorità resta l’Europa

Il nome di Prestianni non è nuovo dalle parti del. Nel dicembre 2025 ilaveva già provato a riportarlo in, presentando un’offerta che il Benfica aveva però respinto. Circa nove mesi dopo, il quadro non sembra essere cambiato.vuole continuare a misurarsi nel calcio europeo e non considera imminente un ritorno in patria.

Questo non significa chiudere definitivamente la porta. Parlando del proprio futuro, il giocatore ha lasciato aperta una possibilità: “Nessuno sa cosa potrebbe succedere in futuro”. Il River resta quindi sullo sfondo, ma non fa parte dei suoi programmi immediati.

Il legame con Otamendi resta forte

A tenere vivo il collegamento con ilè soprattutto. I due hanno condiviso lo spogliatoio del Benfica prima che il difensore, terminato il proprio contratto con il club portoghese a giugno, scegliesse di tornare inper vestire la maglia dei

Prestianni continua a seguirlo anche dal Portogallo e ha raccontato di avergli scritto recentemente:“Lo seguo quando posso. L’altro giorno gli ho parlato e gli ho chiesto di tenermi da parte una maglia. Spero di vederlo presto, sono molto contento che abbia realizzato il suo sogno”.

LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: Gianluca Prestianni di Benfica parla di Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita della prima tappa a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. all'Estadio do SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

È un dettaglio che tiene insieme passato e presente. Otamendi ha già compiuto quel ritorno in Argentina che Prestianni, oggi, non sente ancora vicino.

Il futuro resta aperto

#River 🔴 Prestianni: “LE DIJE QUE ME GUARDE UNA REMERA ⚪️🔴⚪️”.



🛬 Llegó Gianluca PRESTIANNI a Buenos Aires para sumarse al Seleccionado 🇦🇷, contó en @TyCSports como vive desde Portugal la actualidad de Nicolás OTAMENDI en River, y confesó “OBVIAMENTE LO MIRO CADA VEZ QUE… pic.twitter.com/6N3ePvRyNy — Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) September 22, 2026

Le parole pronunciate anon chiudono quindi definitivamente il discorsoribadisce però una priorità chiara: continuare il proprio percorso in Europa e sfruttare l’occasione costruita con ilIl precedente interesse del club argentino e il rapporto conmantengono aperto il tema, ma senza trasformarlo in una trattativa attuale e, per il momento, ilresta una possibilità futura. La maglia deicheaspetta è quella chiesta al suo ex compagno.