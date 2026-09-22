Prestianni sceglie ancora l’Europa, mentre il legame con il River passa da Otamendi e da una maglia già prenotata.
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Il River Plate dovrà aspettare. Gianluca Prestianni, arrivato a Buenos Aires per unirsi alla Nazionale Argentina, ha chiarito che il suo presente resta in Europa e che, almeno per ora, non pensa a un ritorno nel calcio del suo Paese.
Ai microfoni di TyC Sports, il giocatore del Benfica ha spiegato di voler sfruttare ancora il percorso iniziato in Europa: “Sono felice in Europa, sono molto giovane. Devo sfruttare l’opportunità”.
Una posizione che arriva in un momento positivo della sua stagione. Prestianni ha raccolto otto gol e tre assist nelle prime 12 presenze con il Benfica, consolidando il proprio spazio all’interno della squadra.
Prestianni-River Plate, oggi la priorità resta l’EuropaIl nome di Prestianni non è nuovo dalle parti del Monumental. Nel dicembre 2025 il River Plate aveva già provato a riportarlo in Argentina, presentando un’offerta che il Benfica aveva però respinto. Circa nove mesi dopo, il quadro non sembra essere cambiato. Prestianni vuole continuare a misurarsi nel calcio europeo e non considera imminente un ritorno in patria.
Questo non significa chiudere definitivamente la porta. Parlando del proprio futuro, il giocatore ha lasciato aperta una possibilità: “Nessuno sa cosa potrebbe succedere in futuro”. Il River resta quindi sullo sfondo, ma non fa parte dei suoi programmi immediati.
Il legame con Otamendi resta forteA tenere vivo il collegamento con il River è soprattutto Nicolás Otamendi. I due hanno condiviso lo spogliatoio del Benfica prima che il difensore, terminato il proprio contratto con il club portoghese a giugno, scegliesse di tornare in Argentina per vestire la maglia dei Millonarios.
Prestianni continua a seguirlo anche dal Portogallo e ha raccontato di avergli scritto recentemente:“Lo seguo quando posso. L’altro giorno gli ho parlato e gli ho chiesto di tenermi da parte una maglia. Spero di vederlo presto, sono molto contento che abbia realizzato il suo sogno”.
È un dettaglio che tiene insieme passato e presente. Otamendi ha già compiuto quel ritorno in Argentina che Prestianni, oggi, non sente ancora vicino.
Il futuro resta apertoLe parole pronunciate a Buenos Aires non chiudono quindi definitivamente il discorso River. Prestianni ribadisce però una priorità chiara: continuare il proprio percorso in Europa e sfruttare l’occasione costruita con il Benfica.
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