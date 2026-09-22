Prestianni sceglie ancora l’Europa, mentre il legame con il River passa da Otamendi e da una maglia già prenotata.

Jennifer Saviotti
Un pazzo tifoso del River Plate si è fatto tatuare 300 volte lo stemma del club (Fonte Video Account X Tendencias en Argentina)

River Plate, il tifoso più pazzo di sempre si è tatuato 300 volte lo stemma del club

Il River Plate dovrà aspettare. Gianluca Prestianni, arrivato a Buenos Aires per unirsi alla Nazionale Argentina, ha chiarito che il suo presente resta in Europa e che, almeno per ora, non pensa a un ritorno nel calcio del suo Paese.

Ai microfoni di TyC Sports, il giocatore del Benfica ha spiegato di voler sfruttare ancora il percorso iniziato in Europa: “Sono felice in Europa, sono molto giovane. Devo sfruttare l’opportunità”.

Una posizione che arriva in un momento positivo della sua stagione. Prestianni ha raccolto otto gol e tre assist nelle prime 12 presenze con il Benfica, consolidando il proprio spazio all’interno della squadra.

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Prestianni-River Plate, oggi la priorità resta l’Europa

Il nome di Prestianni non è nuovo dalle parti del Monumental. Nel dicembre 2025 il River Plate aveva già provato a riportarlo in Argentina, presentando un’offerta che il Benfica aveva però respinto. Circa nove mesi dopo, il quadro non sembra essere cambiato. Prestianni vuole continuare a misurarsi nel calcio europeo e non considera imminente un ritorno in patria.

Questo non significa chiudere definitivamente la porta. Parlando del proprio futuro, il giocatore ha lasciato aperta una possibilità: “Nessuno sa cosa potrebbe succedere in futuro”. Il River resta quindi sullo sfondo, ma non fa parte dei suoi programmi immediati.

Il legame con Otamendi resta forte

A tenere vivo il collegamento con il River è soprattutto Nicolás Otamendi. I due hanno condiviso lo spogliatoio del Benfica prima che il difensore, terminato il proprio contratto con il club portoghese a giugno, scegliesse di tornare in Argentina per vestire la maglia dei Millonarios.

Prestianni continua a seguirlo anche dal Portogallo e ha raccontato di avergli scritto recentemente:“Lo seguo quando posso. L’altro giorno gli ho parlato e gli ho chiesto di tenermi da parte una maglia. Spero di vederlo presto, sono molto contento che abbia realizzato il suo sogno”.

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LISBONA, PORTOGALLO - 17 FEBBRAIO: Gianluca Prestianni di Benfica parla di Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita della prima tappa a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. all'Estadio do SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

È un dettaglio che tiene insieme passato e presente. Otamendi ha già compiuto quel ritorno in Argentina che Prestianni, oggi, non sente ancora vicino.

Il futuro resta aperto

Le parole pronunciate a Buenos Aires non chiudono quindi definitivamente il discorso River. Prestianni ribadisce però una priorità chiara: continuare il proprio percorso in Europa e sfruttare l’occasione costruita con il Benfica.
Il precedente interesse del club argentino e il rapporto con Otamendi mantengono aperto il tema, ma senza trasformarlo in una trattativa attuale e, per il momento, il River resta una possibilità futura. La maglia dei Millonarios che Prestianni aspetta è quella chiesta al suo ex compagno.

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