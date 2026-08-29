Gianluca Prestianni è un classe 2006, eppure ha già 62 presenze e 9 gol con la prima squadra di uno dei club più importanti di Portogallo e d'Europa: il Benfica. La doppietta realizzata nel play off di Europa League contro i danesi dell'Aarhus, rivelatasi decisiva ai fini dell'approdo nella seconda competizione continentale, ha accelerato le trattative per un rinnovo del contratto.

Parola d'ordine: cautelarsi

Al termine del passaggio alla League Phase di Europa League, il presidente dei Dragoes,, ha parlato così del rinnovo di: "È chiaro che è un altro giocatore che vogliamo mantenere, non c'è dubbio". Ma perché questa fretta se il contratto dell'argentino scade nel 2029, con una clausola rescissoria da 100 milioni di euro? Il motivo è semplice e si chiama, compagno di squadra dell'ex

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Vinicius Junior del Real Madrid viene contrastato da Gianluca Prestianni del SL Benfica durante la partita di andata dei play-off degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra SL Benfica e Real Madrid C.F. allo Stadio del SL Benfica il 17 febbraio 2026 a Lisbona, Portogallo. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Come riporta A Bola infatti, all'esterno norvegese, che tanto bene ha fatto al Mondiale, il Benfica ha offerto un prolungamento del contratto fino al 2031, garantendo circa 18 milioni di euro in cinque stagioni. Schjelderup e il suo entourage non hanno dato una risposta definitiva, in un senso o nell'altro e, con la scadenza fissata a giugno 2028, ci sono delle possibilità che il giocatore decida di andare via a parametro zero. Per questa ragione, il club di Lisbona sta iniziando le prime trattative per mantenere in rosa Prestianni, uno dei talenti più puri.

Caricamento post Instagram...

Voglia solo di campo

Non solo mercato: Prestianni infatti, è stato al centro della bufera che si è scatenata contro ilnella scorsa. Il gesto di coprire la bocca con la maglia per non svelare le esatte parole che stava rivolgendo a, gli è costato carissimo. Accusato di razzismo dal brasiliano, è stato squalificato dalla UEFA per 6 giornate e il suo caso è diventato una vera e propria regola al Mondiale. La FIFA ha, infatti, sanzionato i giocatori che hanno coperto la bocca mentre parlavano con un avversario.

Caso Prestianni: sospensione preventiva e niente Real Madrid (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

L'argentino, non convocato al Mondiale dalla Nazionale Albiceleste, si è rimboccato le maniche ed è ripartito alla grande in questo primo scorcio di stagione. Nelle prime sei partite stagionali, tra campionato e preliminari di Europa League, ha realizzato 5 gol e 1 assist. Numeri importanti che testimoniano la crescita di un calciatore d'esperienza, ma pur sempre vent'enne.