Lutto nel calcio argentino: è morto, in circostanze da chiarire, un giovane calciatore argentino.

Federico Iezzi Collaboratore 26 giugno - 17:30

Lutto in Argentina: Camilo Nuin, 18 anni, è deceduto nel corso di un intervento al ginocchio. Il ragazzo, un centrocampista, era in forza al San Telmo, che gioca nella seconda divisione argentina. Le cause della morte non sono note. Come riporta TYC Sport, la famiglia ha chiesto che venga eseguita una autopsia in modo da chiarire quanto accaduto.

Desde Estudiantes de Río Cuarto lamentamos profundamente el fallecimiento de Camilo Nuin, jugador de la Reserva de @PrensaSanTelmo

Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento y nos ponemos a entera disposición. pic.twitter.com/0QFndUO24J

— A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) June 26, 2025

L'operazione di chirurgia — L'intervento chirurgico, che ha coinvolto i legamenti crociati delle ginocchia, è stato eseguito presso la clinica Espora di Androgue. Qui il ragazzo era stato ricoverato senza nessuna complicazione, ma anzi col sorriso sulle labbra, come racconta il papà: "Siamo venuti per una semplice operazione. Era un intervento programmato con un chirurgo con cui avevo parlato diverse volte e di cui mi fidavo molto". Il papà di Camilo ha raccontato della tranquillità e serenità di suo figlio, dei momenti scherzosi che hanno passato prima dell'ingresso in sala operatoria: "Abbiamo parlato della partita di ieri del Mondiale per Club e siamo andati in giro ridendo. Prima di entrare in sala operatoria si è messo il camice al contrario e noi ne abbiamo riso, raccontandogli storie di quando era bambino".

El papá de Camilo Nuin relató cómo fue el ingreso al quirófano, el momento en que recibió la noticia y expresó dudas sobre el accionar médico. Esperan la autopsia, pero está "convencido" de que hubo "mala praxis". pic.twitter.com/1UvCSPTFkG

— TyC Sports (@TyCSports) June 26, 2025

Dai sorrisi alla tristezza: il lutto in Argentina — La gioia e le risate, però, hanno avuto vita breve. A ricevere le prime, cattive, notizie è stato sempre il padre che ha poi raccontato alla stampa: "Un'ora dopo l'inizio dell'intervento mi è stato detto che c'erano delle complicazioni, che lo stavano rianimando. Non capivo in che modo potessero esserci delle complicazioni così gravi? Perché rianimare qualcuno che si è sottoposto ad una cosa semplice come un intervento al ginocchio? E poco dopo qualcuno è uscito e mi ha detto che era morto". L'enorme sconcerto è poi aumentato a causa della spiegazione data da uno dei medici: sembra che il ragazzo sia andato in arresto cardiaco durante l'estrazione di uno degli innesti. Il padre, dopo aver parlato con un membro dell'equipe, ha dichiarato che "potrebbe essere stato un errore nella somministrazione degli anestetici".

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia y Comité Ejecutivo, manifiesta su dolor por el fallecimiento de Camilo Nuin, quien militaba en el Club Atlético San Telmo, al tiempo que expresa sus condolencias a la familia del jugador. pic.twitter.com/6695oVCmkE

L'autopsia — A parte questa indiscrezione, non vi sono prove sufficienti ad accertare la causa di questo tragico evento. Come riporta anche la BBC, la famiglia di Camilo ha accusato i medici di negligenza ed ha chiesto una autopsia. Solo così si potrà capire cosa è accaduto a questo giovane calciatore.