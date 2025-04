Brasile, calcio in lutto: addio a Leandro Domingues

Dal Brasile al Giappone, la carriera e l’eredità di un talento scomparso troppo presto

Silvia Cannas Simontacchi 2 aprile 2025 (modifica il 2 aprile 2025 | 18:58)

Il Brasilepiange la scomparsa di Leandro Domingues. L'ex centrocampista, idolo del Vitória e con esperienze al Cruzeiro, Fluminense, Portuguesa e nei club giapponesi Nagoya Grampus e Yokohama FC, è morto all'età di 41 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore ai testicoli.

La Confederazione Calcistica Brasiliana (CBF) ha reso omaggio al giocatore e ha disposto un minuto di silenzio prima di tutte le partite di Serie A e B del prossimo fine settimana.

Chi era Leandro Domingues Nato il 24 agosto 1983 a Vitória da Conquista, in Brasile, Leandro Domingues Barbosa si è distinto come centrocampista offensivo dalla grande visione di gioco e capacità realizzativa. Ha iniziato la sua carriera nel Vitória, dove è stato promosso in prima squadra nel 2001. Durante le sue sette stagioni con il club, ha contribuito in modo significativo alla conquista di sei titoli del Campionato Baiano (2002, 2003, 2004, 2005, 2009 e 2016).

Nel 2006, si è distinto come vice-capocannoniere della Serie C brasiliana, nonostante il suo ruolo da centrocampista, aiutando il Vitória a ottenere la promozione in Serie B. Successivamente, ha vestito la maglia del Cruzeiro, con cui ha vinto il Campionato Mineiro nel 2008, e ha avuto un breve passaggio al Fluminense nel 2009.

Il trionfo in Giappone — Nel 2010, Leandro ha intrapreso un'avventura in Giappone con il Kashiwa Reysol. Qui ha vissuto il periodo più brillante della sua carriera: ha guidato la squadra alla vittoria della J2 League nel 2010 e, con una storica cavalcata, ha conquistato anche la J1 League nel 2011. Le sue prestazioni gli sono valse il premio di miglior giocatore del campionato giapponese.

Ha poi contribuito ai successi del club nella Supercoppa del Giappone nel 2012 e nella Coppa dell'Imperatore nel 2012 e 2013. Dopo il trionfo con il Kashiwa Reysol, ha militato nel Nagoya Grampus (2014) e nello Yokohama FC, prima di fare ritorno al Vitória nel 2016 e conquistare un altro Campionato Baiano.

L'addio a un campione — Nel 2022, a Leandro Domingues è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. Dopo tre anni di convivenza con la malattia, è deceduto il 1º aprile 2025. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione sia in Brasile che in Giappone, dove era amato dai tifosi.

Il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato: "Ho potuto seguire i primi passi di Leandro Domingues. Lui è della mia città. Sono estremamente sconcertato da questa partenza anticipata. Che Dio conforti la sua famiglia, i suoi fan e i suoi amici. Leandro lascia una bellissima eredità al calcio, soprattutto ai tifosi del Vitória".

Anche il Vitória ha voluto ricordarlo con un messaggio commovente sui propri profili social: "Leandro è sempre stato un vero maestro in campo, dimostrando determinazione e passione per il club. La sua eredità di forza, dedizione ed esempio di persona continuerà a ispirare generazioni". Cruzeiro e Portuguesa si sono uniti al cordoglio, omaggiando un calciatore che, in carriera, ha collezionato 426 presenze, segnando 109 gol e fornendo 13 assist.