L'attuale proprietario del Real Valladolid illustra di essersi scontrato con una delle clausole per diventare presidente, la quale richiede al candidato di avere il sostegno di almeno quattro federazioni dello Stato, oltre a quattro club, per poter registrare la propria candidatura. Ronaldo non è riuscito a ottenere l'appoggio richiesto :

"Ho trovato le porte chiuse"

"In un primo contatto fatto con i 27 membri, ho trovato 23 porte chiuse. Le federazioni si sono rifiutate di accogliermi, sostenendo di essere soddisfatte dell'attuale amministrazione e di sostenerne il partito della rielezione. Non ho potuto presentare il mio progetto nel modo in cui desideravo. Non c'è stata alcuna apertura al dialogo. Lo statuto dà alle federazioni la maggioranza dei voti, quindi è chiaro che non ci sia modo di raggiungere un accordo. La maggior parte dei leader statali sostiene il presidente in carica: è un loro diritto e io lo rispetto, indipendentemente dalle mie convinzioni", ha proseguito mestamente l'ex campione del Brasile, arresosi dopo aver constatato che il Paese non vuole cambiare.