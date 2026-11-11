Wanis Honsor è morto a soli 22 anni dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco durante un allenamento con il Saint-Denis FC, squadra con cui giocava sull’isola della Réunion. Una tragedia improvvisa che ha sconvolto il mondo del calcio francese e lasciato senza parole compagni, allenatori e dirigenti. Il dramma si è consumato nella mattinata di mercoledì 11 novembre, sul campo di allenamento di La Jamaïque, a Saint-Denis. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e hanno tentato di rianimare il giovane calciatore per circa 45 minuti, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Honsor, che si era sposato da poco e si trovava alla vigilia del suo 23° compleanno, aveva ancora tutta la vita davanti.

Il malore improvviso durante l’allenamento

Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa locale,. Il direttore generale della Ligue Réunionnaise de Football, Dominique Goumane, ha raccontato che il giocatore si sarebbe portato una mano al petto prima di accasciarsi., senza però riuscire a salvargli la vita.

Il Saint-Denis FC ha comunicato la scomparsa con un messaggio di profondo cordoglio, spiegando che l'intero club è rimasto "Profondamente sconvolto e devastato" dalla tragedia. La società ha espresso la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Honsor, ricordandolo con parole di grande affetto.

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La carriera e il ricordo del Rouen

Honsor era arrivato al Saint-Denis FC all'inizio dell'anno e ricopriva il ruolo di terzino sinistro. Prima dell'esperienza alla Réunion aveva costruito gran parte del proprio percorso calcistico nella Francia continentale,, club che lo aveva accompagnato nella crescita fino alla prima squadra. Con il Rouen aveva collezionato tre presenze nella stagione 2023/24, riuscendo anche a segnare un gol allo Stade Robert-Diochon. Il club normanno ha ricordato la sua improvvisa scomparsa sottolineando il legame con il proprio settore giovanile e rivolgendo le condoglianze alla famiglia.

Particolarmente drammatico il fatto che Honsor si fosse sposato da pochissimo. La Ligue Réunionnaise de Football ha annunciato il proprio sostegno alla famiglia per il trasferimento della salma nella Francia continentale e ha inoltre previsto un supporto psicologico per le persone che hanno assistito alla tragedia o ne sono state direttamente colpite. Una morte improvvisa che ha lasciato un'intera comunità calcistica davanti a una perdita difficile da comprendere.