Il mondo del calcio e, in particolare, il Sudafrica piange per la scomparsa di Jayden Adams. Il giocatore, infatti, è venuto a mancare nelle ultime ore e la notizia è stata diffusa da alcuni media nazionali. Nato nel 2001, giocava per il Mamelodi Sundonws, la squadra più importante e conosciuta del Paese, e per la Nazionzale Sudafricana. Tra l'altro, nelle ultime settimane ha giocato il Mondiale coi Bafana Bafana scendendo in campo in tre partite.

Sudafrica, è venuto a mancare Jayden Adams: aveva solo 25 anni

Death has cruelly stolen one of our own.



It has robbed our nation of a remarkable footballer, but it will never take away the legacy Jayden Adams leaves behind. We will forever remember his humility, his extraordinary talent and the pride with which he represented South Africa.… pic.twitter.com/zl6uNXrbaV — South African Football Players Union (@SAFPU_Official) July 11, 2026

Nelle ultime ore, diversi media sudafricani hanno riportato il tragico episodio riguardante il calciatore. Il 25enne ricopriva il ruolo di trequartista. Aveva iniziato la carriera con lo, per poi passare nel gennaio dello scorso anno al Mamelodi Sundowns. Con la squadra appena menzionata, l'ultima della sua breve carriera agonistica, ha preso parte deldisputato negli Stati Uniti. Di recente, invece, Adams aveva ricevuto la chiamata dalla Nazionale Sudafricana per il Mondiale che si sta disputando in Canada, Messico e Stati Uniti. Nella competizione per le Nazionali, il classe 2001 ha giocato le tre partite delcontro Messico

I Bafana Bafana hanno salutato il torneo ai sedicesimi di finale avendo perso contro il Canada ed Adams, in quest'occasione, non è sceso in campo. Diversi media sudafricani hanno riportato che il trequartista si sarebbe suicidato alcuni giorni dopo che la Nazionale Sudafricana ha fatto il suo ritorno in patria a seguito dell'eliminazione dai Mondiali. A quanto pare, colui che vestiva la maglia numero 8 del Mamelodi Sundowns soffriva di depressione. Questa malattia l'avrebbe portato a compiere il gesto estremo. Sul proprio profilo X, l'Unione dei calciatori sudafricani ha voluto ricordare Adams come una persona umile, piena di talento che, con orgoglio, ha rappresentato il Sudafrica e che poteva dare ancora tanto al calcio.