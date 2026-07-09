Il Messico ha annunciato il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale si tratta di Rafa Marquez. Infatti, dopo l'eliminazione dal Mondiale per mano dell'Inghilterra agli ottavi di finale, Javier Aguirre ha deciso di lasciare il suo incarico. La selezione proveniente dall'America Centrale ha optato per una soluzione interna visto che il classe 1979 è stato il vice di Aguirre.

L'ex difensore Rafa Marquez nuovo commissario tecnico del Messico

Quella sulla panchina della Nazionale del suo Paese sarà lada allenatore per l'ex calciatore. Marquez ricopriva il ruolo di difensore centrale ma anche quello di mediano. Durante la sua carriera agonistica ha vestito diverse maglie come quella del, dele, dal 2014 fino a gennaio 2016, quella dell'. Con unsul proprio sito ufficiale, il Messico ha annunciato che il classe 1979 ha preso il posto di Aguirre:

"Il Presidente della Federazione calcistica messicana, Mikel Arriola, ha nominato oggi Rafael Márquez Álvarez nuovo Direttore Tecnico della Nazionale messicana proseguendo il Progetto Sport 2030. Presentato il 1° agosto 2024, quando fu annunciata la sua nomina ad assistente allenatore di Javier Aguirre nell'ambito del percorso verso i Mondiali FIFA del 2026 .

La nomina di Rafael Márquez si inserisce in una transizione ordinata, pianificata nell'ambito della visione istituzionale della FMF , per dare continuità al lavoro svolto durante l'ultimo ciclo di Coppa del Mondo, rafforzare lo sviluppo sportivo della Nazionale messicana e affrontare i prossimi impegni internazionali. Márquez assume l'incarico di commissario tecnico della Nazionale dopo aver fatto parte dello staff di Aguirre , partecipando direttamente alla preparazione, alla competizione e allo sviluppo della squadra che ha gareggiato in questo Mondiale".

Samara, Russia - 2 luglio 2018: Rafael Marquez del Messico durante gli ottavi di finale del Mondiale 2018 tra Brasile e Messico alla Samara Arena. (Foto di Hector Vivas/Getty Images)

"Da giocatore, Rafael Márquez ha costruito una delle carriere più brillanti nella storia del calcio messicano. Con la nazionale messicana ha partecipato a cinque Mondiali FIFA, ha vinto la Confederations Cup nel 1999 e la CONCACAF Gold Cup nel 2003 e nel 2011.

A livello di club, ha avuto una brillante carriera internazionale con l'AS Monaco, l'FC Barcelona, ​​i New York Red Bulls e l'Hellas Verona. Con l'AS Monaco ha vinto la Ligue 1 francese nella stagione 1999-2000. Al Barcelona, ​​ha conquistato due titoli Champions League, quattro volte la Liga, una Mondiale per Club, una Supercoppa UEFA, una Coppa del Re e tre Supercoppe di Spagna.

Ha esordito e concluso la sua carriera in Messico con il Club Atlas; ha vinto due volte il campionato LIGA MX con il Club León. In seguito, ha iniziato la sua carriera da allenatore, prima nelle giovanili del Real Alcalá e successivamente alla guida del Barça Atlètic. Poi è diventato il vice allenatore di Javier Aguirre durante il periodo di preparazione ai Mondiali FIFA del 2026".