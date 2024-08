Man United, Ten Hag: “Abbiamo problemi in difesa per il derby col City”

Il tecnico dei Red Devils ha parlato in conferenza stampa prima del Community Shield in programma a Wembley...

Il Manchester United potrebbe essere privo di diversi difensori chiave per la tradizionale partita di apertura della stagione, il Community Shield , contro il Manchester City a Wembley domani. A dichiararlo ieri è stato il manager Erik Ten Hag.

Il nuovo acquisto Leny Yoro resterà fermo per tre mesi a causa di un infortunio al piede, mentre il difensore centrale Will Fish si è procurato una lesione ai legamenti nell'amichevole contro il Liverpool.

"Harry Maguire ha saltato la partita (contro il Liverpool), era una precauzione ma è ancora un punto interrogativo per sabato", ha detto Ten Hag ai giornalisti.

"Quindi abbiamo un allenamento, dobbiamo vedere se è abbastanza in forma o meno per essere disponibile.

Le possibili soluzioni

Ten Hag ha fatto notare che l'argentino Lisandro Martinez potrebbe essere un'opzione difensiva, ma non ha specificato le date di rientro per i giocatori che si sono uniti alla squadra in ritardo a causa degli impegni internazionali.