Nell'andata della prima semifinale di Carabao Cup, o se preferite Coppa di Lega inglese, il Manchester City di Pep Guardiola spazza via sogni e ambizioni del Newcastle, ancora a segno Antoine Semenyo. I Magpies perdono al St. James' Park con il punteggio di 2-0 che renderà la gara di ritorno in salita.
Focus Manchester City
Manchester City: Antoine Semenyo ancora in gol e Pep Guardiola se la prende col VAR
Antoine Semenyo ancora in gol in Coppa di Lega
Ad aprire le danze ci pensa il nuovo arrivato Antoine Semenyo, seconda rete dal suo arrivo al City dopo quello messo a segno in FA Cup nella goleada contro l'Excter City. a chiudere la saracinesca sul match ci ha pensato Rayan Cherki. Il risultato ottenuto in casa del Newcastle spinge di fatto il Manchester City verso la finalissima di Wembley, dopo gli ultimi risultati poco entusiasmanti in Premier League, i Citizens ritrovano ossigeno e consapevolezza. A margine del triplice fischio Pep Guardiola analizza la vittoria dei suoi e la prestazione del suo nuovo pupillo, Semenyo.
Pep Guardiola: solo elogi per Semenyo e critiche al VAR
Guardiola elogia in primis la prestazione della sua squadra davanti ai microfoni di Sky Sports UK: "Davvero molto bene. Eravamo lì. È il primo passo per raggiungere la finale". Sull'apporto dell'ex attaccante del Bournemouth alla squadra, Pep Guardiola non ha dubbi: "Sappiamo che il Bournemouth ha fatto un lavoro incredibile con lui e ogni volta che il pallone arriva a lui, lui è sempre presente". Il manager del City trova anche spazio e tempo per parlare del VAR, che ha negato la doppietta proprio a Semenyo: "Quattro ufficiali di gara e il VAR non sono riusciti a prendere la decisione, hanno dovuto rivolgersi all’arbitro. Sappiamo come funziona e questo ci renderà più forti. È in situazioni come questa che si vede come reagiamo. Sono le semifinali. Giochiamo per qualcosa di molto importante, per raggiungere la finale. Questo ci renderà più forti".
