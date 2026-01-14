Pep Guardiola: solo elogi per Semenyo e critiche al VAR

Guardiola elogia in primis la prestazione della sua squadra davanti ai microfoni di Sky Sports UK: "Davvero molto bene. Eravamo lì. È il primo passo per raggiungere la finale". Sull'apporto dell'ex attaccante del Bournemouth alla squadra, Pep Guardiola non ha dubbi: "Sappiamo che il Bournemouth ha fatto un lavoro incredibile con lui e ogni volta che il pallone arriva a lui, lui è sempre presente". Il manager del City trova anche spazio e tempo per parlare del VAR, che ha negato la doppietta proprio a Semenyo: "Quattro ufficiali di gara e il VAR non sono riusciti a prendere la decisione, hanno dovuto rivolgersi all’arbitro. Sappiamo come funziona e questo ci renderà più forti. È in situazioni come questa che si vede come reagiamo. Sono le semifinali. Giochiamo per qualcosa di molto importante, per raggiungere la finale. Questo ci renderà più forti".