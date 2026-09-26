Il Manchester City è stato travolto da un terremoto giudiziario.
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Il terremoto che sta travolgendo il Manchester City potrebbe causare danni ancora più grandi di quelli previsti. I Citizens, infatti, sono stati ritenuti colpevoli di 114 su 115 accuse di irregolarità finanziaria da un tribunale indipendente. La Premier League è all'accusa. Secondo quanto appreso da TalkSport, però, proprietari e dirigenti sarebbero a rischio di doversi dimettere.
Proprietari e dirigenti del Manchester City sono a rischio dimissioneLa dirigenza e la proprietà del Manchester City sono a rischio dimissione. Il club è stato riconosciuto colpevole di numerose violazioni ed irregolarità finanziare da un tribunale indipendente che si è pronunciato a favore della Premier League. Il City continua a dichiararsi innocente e prevede di presentare un ricorso, quando le sanzioni saranno stabilite. I Citizens, infatti, rischiano di dover pagare delle multe, di vedersi decurtare i punti fatti nel campionato, di ricevere delle penalizzazioni o addirittura di essere esclusi dal massimo campionato inglese.
Azioni legaliSecondo quanto appreso da TalkSport, inoltre, alcuni club di Premier (tra cui Manchester United, Liverpool e Arsenal e Tottenham) sono scettiche riguardo ad una possibile esclusione del club dal campionato. L'opzione più probabile appare quella di una sanzione o di una penalizzazione. E, nel frattempo, alcuni di questi club stanno preparando a loro volta azioni legali contro la ex squadra di Guardiola. In tutto questo, sempre TalkSport ha rivelato, tramite fonti vicine ad Omar Berrada, ex direttore operativo del club, che il dirigente sarebbe fiducioso riguardo al fatto che la sua posizione non sarà toccata da questo processo.
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