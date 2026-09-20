Alla quinta giornata di Premier League si è verificato anche un piccolo momento storico: la prima vittoria del Coventry nella massima serie, venticinque anni dopo l'ultima volta.

I primi tre punti del Coventry City di Lampard

Two Premier League wins, 25 years apart.



Coventry have their first three points of the season! pic.twitter.com/WGxlmauW0Q — Match of the Day (@BBCMOTD) September 19, 2026

Bisogna tornare indietro all'per vedere ilvincere in Premier League : all'epoca, la vittima fu il. E non solo, c'è, infatti, anche un altro record: quella di ieri, conquistata contro il, è ladi questo club nella massima serie inglese. L'artefice del trionfo, che ha mandata in visibilio i tifosi presenti al City Ground, è Jayche ha segnato il gol che ha deciso la sfida con i rossi di OliverNon era iniziata bene la stagione per gli Sky Blues dell'ex Chelsea Frank. Finora, infatti, solo sconfitte. Alcune delle quali, inoltre, molto pesanti: come il tre a zero subito dall'di Arteta e i cinque gol presi dal. La prima vittoria, quindi, è molto importante. Gli Sky Blues hanno conquistato i primi tre punti del campionato e messo in piedi un piccolo tassello della lunga strada verso il mantenimento della categoria. Dannosa, invece, questa sconfitta per il Forest che rimane in dodicesima posizione. La squadra di Glasner è ad un punto di distanza dall'Ipswich Town ma sopra di uno daldi Carrick fermo a quattro punti.

NOTTINGHAM, ENGLAND - SETTEMBRE 19: Jay Dasilva del Coventry City festeggia dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Nottingham Forest FC e Coventry City al City Ground il 19 settembre 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Dopo il fischio finale, un più che soddisfatto Lampard ha commentato il match ai microfoni della BBC Sport: "Per noi è stato un inizio di stagione difficile, molto complicato. Quindi conquistare i primi tre punti in Premier League è semplicemente fantastico. I giocatori sono stati brillanti, bravissimi. Hanno mostrato grande grinta e grande coesione. Ma siamo stati precisi anche negli aspetti tecnici. Hanno lottato e si sono impegnati l'uno per l'altro. Ed è questo quello che serve per vincere le partite in questo campionato. Per molti di loro questa annata è l'esordio in Premier e questo rende la vittoria ancora più bella e importante".