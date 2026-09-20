Il Coventry vinse la sua ultima partita nella massima serie nel 2001
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Alla quinta giornata di Premier League si è verificato anche un piccolo momento storico: la prima vittoria del Coventry nella massima serie, venticinque anni dopo l'ultima volta.
I primi tre punti del Coventry City di LampardBisogna tornare indietro all'aprile del 2001 per vedere il Coventry vincere in Premier League: all'epoca, la vittima fu il Sunderland. E non solo, c'è, infatti, anche un altro record: quella di ieri, conquistata contro il Nottingham Forest, è la 100esima vittoria di questo club nella massima serie inglese. L'artefice del trionfo, che ha mandata in visibilio i tifosi presenti al City Ground, è Jay Dasilva che ha segnato il gol che ha deciso la sfida con i rossi di Oliver Glasner.
Dopo il fischio finale, un più che soddisfatto Lampard ha commentato il match ai microfoni della BBC Sport: "Per noi è stato un inizio di stagione difficile, molto complicato. Quindi conquistare i primi tre punti in Premier League è semplicemente fantastico. I giocatori sono stati brillanti, bravissimi. Hanno mostrato grande grinta e grande coesione. Ma siamo stati precisi anche negli aspetti tecnici. Hanno lottato e si sono impegnati l'uno per l'altro. Ed è questo quello che serve per vincere le partite in questo campionato. Per molti di loro questa annata è l'esordio in Premier e questo rende la vittoria ancora più bella e importante".
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