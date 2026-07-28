Rinnovo arrivato in giornata per il difensore croato, quinquennale che lo legherà al City fino al 2031.
Sin da quando è arrivato al Manchester City nell'estate del 2023, acquistato dal RB Lipsia, Jasko Gvardiol ha subito mostrato leadership e gran qualità in campo affermandosi come uno dei migliori difensori d'Europa. Nella giornata di è arrivato il rinnovo tra il giocatore e il club per altri 5 anni, fino al 2031. Al City in questi anni si è imposto come leader collezionando 122 presenze con il club e 13 gol all'attivo, dimostrandosi un giocatore di classe internazionale anche quando è stato dirottato sulla fascia sinistra.
Le sue parole al momento della firma:Dopo la firma del contratto ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Appena ho saputo che il City voleva rinnovarmi, ho sentito subito che era quello che volevo." Ha poi espresso il suo apprezzamento sui tifosi del Manchester City e sul club : "I tifosi del City sono stati incredibili con me fin dal primo giorno, il club offre assolutamente tutto per i giocatori. È il miglior club al mondo in cui stare." In seguito ha poi parlato dei suoi compagni di squadra elogiandoli: "I giocatori che abbiamo qui sono fantastici. Questa è una rosa di livello mondiale, giovane e piena di potenziale. Credo davvero che avremo molto successo negli anni a venire."
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