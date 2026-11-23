Il futuro di Bruno Fernandes al Manchester United fa discutere. A intervenire sulla questione è Ashley Young, ex calciatore dei Red Devils, che nel corso dell'ultima puntata di Overlap Daily, podcast condotto insieme a Kelly Cates, ha espresso la propria opinione sulla ricostruzione della squadra di Old Trafford, indicando anche un possibile sostituto del centrocampista portoghese. Secondo Young, il club inglese deve iniziare a ragionare in prospettiva, senza basare il proprio progetto sul capitano portoghese.

L'opinione di Ashley Young su Bruno Fernandes

Il tema è stato affrontato durante il segmento dedicato al nuovo corso del Manchester United e alle scelte che attendono Mauricio Pochettino e la valutazione dell'ex giocatore tiene conto soprattutto dell'età del portoghese e della necessità di aprire un nuovo ciclo. Young ha riconosciuto il contributo dato da Fernandes allo United, sottolineando come sia stato uno dei giocatori più importanti della squadra negli ultimi anni, ma secondo lui,

Il ragionamento riguarda soprattutto la programmazione: Bruno Fernandes si avvicina a una fase più avanzata della carriera e, per Young, potrebbe non rappresentare più il profilo ideale per un progetto a lungo termine: "Bruno Fernandes ha superato il suo apice, il Manchester United dovrebbe iniziare a guardare ad un futuro senza di lui".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 8 NOVEMBRE: Bruno Fernandes del Manchester United reagisce dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Aston Villa FC, disputata all'Old Trafford l'8 novembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Nel corso della trasmissione, Young ha fatto anche un nome preciso per il futuro della trequarti dei Red Devils: Morgan Gibbs-White, attualmente al Nottingham Forest. Il giudizio dell'ex è particolarmente positivo: "Secondo me attorno a lui puoi costruire la squadra, andrei a prenderlo". Young ne apprezza soprattutto la giovane età, la fame di successi e le qualità tecniche. Il centrocampista inglese, classe 2000, rappresenterebbe secondo lui un profilo con le caratteristiche necessarie per compiere un ulteriore salto di qualità e approdare in una realtà con ambizioni ancora maggiori. L'ex United ha comunque precisato che si trattava di un nome suggerito a titolo personale, senza presentarlo come una trattativa avviata.

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Il discorso si inserisce nella più ampia analisi di Young sulla situazione del Manchester United con l'arrivo diche apre una nuova fase del club, chiamato a ritrovare un'identità precisa e a individuare i giocatori più adatti al progetto del tecnico. Per l'ex difensore serviranno, anche sulla strategia di composizione della rosa. I Red Devils dovranno capire su quali elementi puntare e quali situazione, invece, meritino una riflessione in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il messaggio dell'ex calciatore è limpido: Bruno Fernandes resta un giocatore di grande valore, ma il futuro dello United potrebbe richiedere un nuovo riferimento tecnico. E il nome di Gibbs-White è quello che Young ha scelto di mettere sul tavolo.