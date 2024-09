Manchester United, ecco la curiosa regola da seguire nell’Academy

I giocatori delle giovanili dei Red Devils sono obbligati a indossare scarpe da calcio nere...

Davide Capano Redattore 16 settembre 2024 (modifica il 16 settembre 2024 | 09:36)

C'è una curiosa regola nell'Academy del Manchester United, che impone a tutti i giocatori delle giovanili di indossare scarpe da calcio nere. È stata introdotta da Sir Alex Ferguson durante il suo leggendario mandato di manager del club.

La politica del Manchester United — L'obiettivo principale di questa politica era quello di allontanare i giovani calciatori da qualsiasi distrazione superficiale, come la moda e lo status, in modo che potessero concentrarsi interamente sullo sviluppo delle loro prestazioni in campo e sul raggiungimento del professionismo.

Ferguson, noto per la sua disciplina e la sua visione a lungo termine, riteneva che un'eccessiva attenzione alle apparenze potesse essere dannosa per la crescita dei calciatori. I tacchetti neri simboleggiavano un costante richiamo al duro lavoro e all'umiltà come chiave del successo. Questa regola, tuttora in vigore, ha contribuito a plasmare alcuni dei più straordinari calciatori usciti dall'accademia dello United.

Scott McTominay, ex centrocampista della Prima Squadra formatosi nell'Academy, ora al Napoli, ha riconosciuto l'impatto positivo della regola in un'intervista. Anche se all'inizio non gli piaceva, ha capito che le regole dovevano essere rispettate.

"Se qualcuno prova a uscire con gli scarpini rossi, è come se dicesse: 'Non sei diverso da tutti noi, quindi rimettiti gli scarpini neri finché non ti sarai guadagnato il diritto di indossare quelli colorati'. Se indossi sempre gli scarpini neri, arrivi sempre puntuale alle riunioni, vai sempre a scuola, tutti fanno la stessa cosa", ha dichiarato McTominay.