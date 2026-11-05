Il Manchester United può continuare a essere una delle società più importanti e redditizie del calcio mondiale anche senza vincere trofei. È questo, in poche parole, il messaggio lanciato da Avram Glazer durante un suo raro intervento pubblico alla prima Sports Investment Conference organizzata da Deutsche Bank a Londra. Le dichiarazioni del co-proprietario dei Red Devils, riportate da The Athletic e riprese dal The Sun, rischiano di alimentare ulteriormente la rabbia di una tifoseria già da tempo in aperta contestazione nei confronti della famiglia americana.

Manchester United, Glazer non pensa a vincere

Glazer ha affrontato il delicato tema del rapporto tra i risultati sportivi e il valore commerciale di una società, sostenendo che la forza di un marchio come quello dello United non dipenda necessariamente dai successi ottenuti sul terreno di gioco. Per spiegare il concetto, avrebbe citato due grandi realtà dello sport statunitense: i New York Yankees, franchigia della Major League Baseball, e i Dallas Cowboys, squadra della NFL.

Non è la prima volta che dai vertici del Manchester United arriva una dichiarazione simile. Nel maggio 2018, l'allora vice-presidente esecutivo Ed Woodward aveva affrontato lo stesso argomento durante una conference call con gli investitori, dichiarando che il rendimento sportivo non aveva un impatto significativo sulle possibilità commerciali del club. Una visione che continua a far discutere, soprattutto considerando il lungo periodo di difficoltà attraversato dai Red Devils dopo l'addio di Sir Alex Ferguson. L'ultimo titolo di Premier League risale infatti al 2013 e, nonostante alcuni successi nelle competizioni nazionali e in Europa League, la squadra non è più riuscita a tornare stabilmente ai vertici del calcio inglese.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 01 FEBBRAIO: Un tifoso del Manchester United, che indossa una maschera, porta una bandiera con la scritta "Love United, Hate Glazer" mentre un altro ne porta una con la scritta "Glazers Out, Ratcliffe Out" all'esterno dello stadio prima della partita di Premier League tra Manchester United e Fulham all'Old Trafford il 01 febbraio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il momento del Manchester United e la rabbia dei tifosi

Le dichiarazioni di Glazer sono arrivate in uno dei momenti più complicati degli ultimi anni per il Manchester United, con la squadra guidata da Michael Carrick che ha vissuto un avvio di stagione estremamente negativo, con una striscia di 9 partite consecutive senza vittorie e appena 7 punti conquistati nelle prime nove giornate di Premier. Il successo contro la Roma in Champions, arrivato martedì dopo una bella rimonta, ha interrotto il digiuno, ma non ha cancellato le difficoltà di una squadra che resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione e soprattutto non ha tranquillizzato i tifosi.

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Durante la recente partita europea infatti, i sostenitori hanno manifestato ancora una volta il proprio dissenso nei confronti della proprietà. Dalla Stretford End sono state lanciate palline da tennis sul terreno di gioco, provocando una breve interruzione della partita, mentre prima del calcio d'inizio sono stati liberati migliaia di palloncini gialli e verdi, colori storicamente associati alla protesta contro la famiglia Glazer.