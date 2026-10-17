Adesso o mai più. Per il Manchester United di Michael Carrick è davvero arrivato il momento di reagire. Il KO di martedì contro l'Atletico Madrid è il nuovo capitolo di un inizio di stagione fino a qui deludente, contando anche il 13°posto in Premier League. I Red Devils sembrano rivivere gli incubi delle ultime stagioni quando l'arrivo dell'ex centrocampista sembrava essersi rivelata la cura giusta. Domenica pomeriggio il Manchester United sarà impegnato all'Elland Road contro Leeds, attualmente settimo in classifica ma non nel suo momento migliore. Fischio di inizio alle ore 15.

L'impresa del Leeds contro il Manchester United 16 anni fa: la zampata di Beckford nella storia

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Perché da molti sportivi laè considerato uno dei migliori tornei del calcio mondiale? Perché nella coppa nazionale inglese niente, assolutamente niente, è dato per scontato. Le squadre, indipendentemente dalla categoria in cui militano, partono alla pari. Ma anche questo è il bello della FA CUP:. Quasi provinciali. E inoltre, molte volte questo torneo ha regalato veri e propri colpi di scena. Un torneo che il calcio italiano deve prendere come esempio.Uno dei tanti colpi di scena è arrivato il 3 gennaio del 2010. All'Old Trafford si giocava la sfida(squadre domenica in campo all'Elland Road)I Red Devils di sir Alexarrivavano alla partita con tutti i favori del pronostico, mentre i Peacocks, all'epoca militanti in Terza Divisione (42 posizioni di differenza) erano chiamati ad una vera e propria impresa. Nonostante alcuni cambi nella formazione, il Manchester schierato in campo era comunque formidabile, con giocatori del calibro di Gary, Wes, Jonny, Dimitare Waynenell'undici titolare. Stadio tutto esaurito con ben 9.000 sostenitori della squadra ospite.

I pronostici, però, vengono ribaltati dopo 20': Jermaine Beckford, lanciato da Jonny Howson, lascia Brown indietro e con un tiro in diagonale batte Kuszczak. L'Old Trafford resta ammutolito. Scossi dalla rete subìta, i padroni di casa attaccano alla ricerca del pareggio ma il Leeds regge e in più di qualche occasione avrebbe modo di raddoppiare, ma alla fine il risultato non cambia. Il fortissimo Manchester viene eliminato da "un club di terza categoria". Un qualcosa che fino al giorno prima nessuno lo avrebbe immaginato... tranne l'architetto dell'impresa, il tecnico Simon Grayson.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 GENNAIO: Tomasz Kuszczak (a destra) e Wes Brown, del Manchester United, non riescono a impedire a Jermaine Beckford, del Leeds United, di segnare il gol del vantaggio durante la partita del terzo turno della FA Cup (sponsorizzata da E.ON) tra Manchester United e Leeds United, disputata all'Old Trafford il 3 gennaio 2010 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Proprio l'allora allenatore del Leeds dichiarò a fine partita: "Sapevamo di poterli mettere in difficoltà oggi e questa vittoria ha dimostrato quanto bene abbiamo giocato per tutta la stagione. Questa vittoria è per i tifosi, che ci hanno sostenuto in ogni partita. Ancora una volta, sono stati fantastici e se la meritano". Anche Ferguson riconobbe la vittoria avversaria: "Si sono meritati la vittoria perché hanno giocato meglio di noi".