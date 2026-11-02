La stagione del Manchester United non è iniziata secondo le aspettative e, nelle ultime settimane, le difficoltà dei Red Devils non si sono limitate ai risultati ottenuti sul campo. Intorno al club si sono infatti moltiplicate le tensioni e le indiscrezioni, tra le critiche di Bruno Fernandes alle scelte tattiche di Michael Carrick, l'esclusione del portoghese dalla formazione titolare e le voci sul possibile esonero dell'allenatore, rimasto comunque al suo posto, almeno per il momento.

In un clima tutt'altro che sereno, Kobbie Mainoo ha voluto richiamare l'importanza di restare uniti e guardare ai prossimi obiettivi, ribadendo al tempo stesso il proprio legame con i valori del club e mostrando fiducia in vista della prossima sfida contro la Roma.

Mainoo crede nella reazione dello United: "Serve una vittoria"

“WE'RE ONE WIN AWAY FROM CHANGING THAT!” 💪 Kobbie Mainoo on Manchester United's tough season pic.twitter.com/LyHYHaESoa — BeanymanSports (@BeanymanSports) November 2, 2026

Il centrocampista inglese, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma,, mostrando però fiducia nella possibilità di invertire la rotta: "Non abbiamo raccolto i risultati che speravamo e finora è stata un'annata difficile, ma siamo pronti a guardare avanti e sappiamo che ci attendono sfide importanti.".Mainoo, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, ha inoltre spiegato come indossare la maglia dei Red Devils rappresenti per lui un significato ancora più profondo: "I valori del Manchester United sono stati costruiti da chi ha lavorato e giocato per questo club.. È qualcosa che voglio continuare a fare finché ne avrò la possibilità".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 13 SETTEMBRE: Kobbie Mainoo del Manchester United durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Manchester City all'Old Trafford, il 13 settembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Toccherà ora alla squadra dare seguito alle parole di Kobbie Mainoo, cercando una vittoria contro la Roma per allontanare le polemiche e uscire da un momento particolarmente delicato, ritrovando serenità e fiducia anche in vista dei prossimi impegni stagionali.