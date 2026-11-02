Il centrocampista inglese riconosce le difficoltà attraversate dai Red Devils ma guarda con fiducia ai prossimi impegni e ribadisce il proprio legame con i valori del club.
Manchester United, i tifosi scelgono da che parte stare: applausi per Carrick, fischi per la squadra
La stagione del Manchester United non è iniziata secondo le aspettative e, nelle ultime settimane, le difficoltà dei Red Devils non si sono limitate ai risultati ottenuti sul campo. Intorno al club si sono infatti moltiplicate le tensioni e le indiscrezioni, tra le critiche di Bruno Fernandes alle scelte tattiche di Michael Carrick, l'esclusione del portoghese dalla formazione titolare e le voci sul possibile esonero dell'allenatore, rimasto comunque al suo posto, almeno per il momento.
In un clima tutt'altro che sereno, Kobbie Mainoo ha voluto richiamare l'importanza di restare uniti e guardare ai prossimi obiettivi, ribadendo al tempo stesso il proprio legame con i valori del club e mostrando fiducia in vista della prossima sfida contro la Roma.
Mainoo crede nella reazione dello United: "Serve una vittoria"Il centrocampista inglese, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, ha riconosciuto le difficoltà incontrate finora dalla squadra, mostrando però fiducia nella possibilità di invertire la rotta: "Non abbiamo raccolto i risultati che speravamo e finora è stata un'annata difficile, ma siamo pronti a guardare avanti e sappiamo che ci attendono sfide importanti. Ho la sensazione che ci serva soltanto una vittoria per cambiare le cose". Mainoo, cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, ha inoltre spiegato come indossare la maglia dei Red Devils rappresenti per lui un significato ancora più profondo: "I valori del Manchester United sono stati costruiti da chi ha lavorato e giocato per questo club. Essendo cresciuto qui, sento la responsabilità di portare avanti questa tradizione e trasmetterla ai giovani del settore giovanile. È qualcosa che voglio continuare a fare finché ne avrò la possibilità".
Toccherà ora alla squadra dare seguito alle parole di Kobbie Mainoo, cercando una vittoria contro la Roma per allontanare le polemiche e uscire da un momento particolarmente delicato, ritrovando serenità e fiducia anche in vista dei prossimi impegni stagionali.
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