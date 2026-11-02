Dopo l’ennesimo scivolone del Manchester United, la sconfitta per 2-0 contro il Chelsea nell’ultimo turno di Premier League, a parlare della crisi dei Red Devils è stato l'ex allenatore Erik ten Hag, che non ha usato mezzi termini per lanciare un campanello d’allarme sull'incredibile possibilità di una retrocessione. L’attuale tecnico del Twente, intervistato da ESPN, ha analizzato il momento complicato del suo ex club.

La classifica preoccupante del Manchester United

“In Premier League è assolutamente possibile, perché tutte le squadre sono semplicemente forti. Sono tutte squadre solide con buoni allenatori. E se ti trovi dalla parte sbagliata anche solo una volta ed entri in quel circolo vizioso... Sì, allora può diventare molto, molto difficile”.

Parole che fotografano la competitività crescente del campionato inglese, dove anche le formazioni di media classifica possono mettere in seria difficoltà chiunque attraversi un momento negativo. I numeri confermano le preoccupazioni espresse dall’ex allenatore olandese: il Manchester United si trova attualmente al 17° posto in classifica con appena sette punti in nove partite, lo stesso bottino raccolto dal Crystal Palace, squadra che precede immediatamente la zona retrocessione. Una posizione di classifica decisamente lontana dalle ambizioni storiche del club inglese.

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Le parole di Ten Hag

ha assunto la panchina delnel 2022, conducendo la squadra alla vittoria sia della FA Cup che della Carabao Cup nel corso del proprio mandato, prima di essere esonerato nel 2024. Proprio su questo aspetto, l’allenatore ha voluto sottolineare la differenza tra la propria gestione e l’attuale momento del club: “Prima del mio arrivo, non vincevano un trofeo da sei anni....”.

LONDRA, INGHILTERRA - 31 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Chelsea FC e Manchester United allo Stamford Bridge, il 31 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il calendario però non concede respiro al Manchester United, che dovrà affrontare due sfide molto delicate prima della sosta per le nazionali. I Red Devils ospiteranno martedì alle 21:00 la Roma in Champions League, prima di scendere nuovamente in campo domenica contro l’Aston Villa in Premier League, due appuntamenti che diranno molto sulla tenuta psicologica della squadra in questo momento complicato della stagione.