Old Trafford è tornato a spingere il Manchester United sul campo, ma alla vigilia del derby con il City la tensione cresce fuori dallo stadio. Prima del 199° confronto tra le due squadre di Manchester, il gruppo di tifosi The 1958 ha organizzato una protesta pacifica contro il club e la proprietà.

Al centro della contestazione c’è anche la stretta dello United contro il bagarinaggio e l’uso improprio dei biglietti. Un’indagine condotta durante l’estate ha portato al ban di 685 account, mentre altri 464 tifosi hanno ricevuto una sanzione ridotta o un avvertimento finale. Numeri che hanno alimentato uno scontro già aperto tra una parte della tifoseria e la società.

Manchester United, 685 account bannati dopo l’indagine sui biglietti

L’indagine è partita a luglio e ha preso in esame 1.617 account nei quali il Manchester United aveva individuato attività considerate anomale. Il club sostiene di aver applicato i ban nei casi in cui sarebbero emersi gravi abusi del sistema di vendita dei biglietti a scopo di lucro.

Non tutti gli account esaminati sono stati sanzionati. Diversi casi sono stati chiusi dopo le spiegazioni fornite dai tifosi, mentre per altri sono state applicate misure meno severe. Il bilancio finale comunicato dallo United parla di 685 account bannati e altri 464 destinatari di provvedimenti ridotti o avvertimenti.

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Secondo il club, l’operazione avrebbe permesso anche di individuare reti organizzate impegnate nella compravendita di biglietti su larga scala. Lo United sostiene che l’obiettivo sia proteggere l’accesso ai tagliandi per i propri sostenitori e contrastare chi utilizza il sistema per ottenere un guadagno economico.

The 1958 contesta lo United: protesta prima del derby

Una parte della tifoseria non condivide però i metodi utilizzati dalla società. The 1958, gruppo da tempo attivo nelle proteste contro la proprietà, contesta la gestione dell’indagine e accusa il club di aver agito con eccessiva durezza e poca trasparenza.

La questione dei biglietti è diventata così uno dei motivi della manifestazione organizzata prima del derby contro il Manchester City. Il malcontento, però, non nasce con l’indagine dell’estate. La protesta si inserisce in una contestazione più ampia nei confronti della gestione del Manchester United e della famiglia Glazer, proprietaria del club.

Sul rapporto tra proprietà e tifoseria pesa anche la situazione finanziaria dello United. Secondo i dati riportati dal The Guardian, il debito complessivo del club si avvicina a 1,3 miliardi di sterline. Il caso dei biglietti ha aggiunto un nuovo motivo di scontro a un rapporto già logorato negli anni.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 02 FEBBRAIO: una vista dettagliata di un emblema ricamato del Manchester United, che recita "Flowers of Manchester" e "1958" su una maglia di un tifoso del Manchester United come servizio per il disastro aereo di Monaco si svolge all'esterno dello stadio prima della partita di Premier League tra Manchester United FC e Crystal Palace FC all'Old Trafford il 02 febbraio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Old Trafford, tra il rendimento di Carrick e la protesta dei tifosi

La tensione fuori dallo stadio arriva in un momento particolare per lo United. Sul campo, infatti, Old Trafford è diventato uno dei punti di forza della squadra di Michael Carrick: nel 2026 i Red Devils hanno vinto nove delle ultime dieci partite casalinghe di Premier League, conquistando 27 punti sui 30 disponibili. Il rendimento lontano da Manchester racconta una storia diversa: nelle dieci trasferte di campionato considerate, lo United ha raccolto 16 punti. Il derby arriva inoltre con il City reduce da quattro vittorie in altrettante partite disputate in tutte le competizioni, mentre i Red Devils hanno ottenuto quattro punti nelle prime tre giornate di Premier League.

Domenica, dunque, Old Trafford ospiterà due tensioni diverse. Dentro lo stadio, lo United proverà a confermare una forza casalinga costruita negli ultimi mesi e a fermare il City. Fuori, una parte dei suoi tifosi manifesterà contro le scelte di una società dalla quale si sente sempre più distante.