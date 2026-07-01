Kylian Mbappé e Lionel Messi stanno dando vita a una rivalità insolita. Sebbene le carte d'identità non possano affatto mettersi a confronto, dati gli undici anni e mezzo di differenza, la loro prolificità al Mondiale è invece spaventosa alla stessa maniera. Tra i due, attualmente, intercorre un solo gol nella classifica all time dei goleador nella Coppa del Mondo.

Marcatori Mondiali, Mbappé 'vede' Messi

. Lo score di Kylian Mbappé al Mondiale è semplicemente unico. Con lui in campo, la Francia parte sempre da 1-0 nella Coppa più ambita. Lionel Messi, dal canto suo, è primatista solitario per gol realizzati ai Mondiali avendo siglato 19 reti, una in più del francese. L'argentino, pur avendo preso parte a 6 Coppe del Mondo differenti, ha mancato l'appuntamento con il gol nell'edizione del 2010. A legare maggiormente i due ex compagni di squadra al Paris Saint Germain, vi è l'attuale edizione del Mondiale.

LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Kylian Mbappé della Francia passa davanti a Lionel Messi dell'Argentina dopo aver calciato il suo rigore durante la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo Stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Entrambi gli attaccanti hanno segnato infatti 6 reti e sono appaiati in vetta alla classifica marcatori. Il francese ha realizzato anche due assist, mentre Messi deve ancora giocare il suo sedicesimo di finale con il Capo Verde. Staccato, invece, Erling Haaland a segno pure lui con la Norvegia e autore di cinque reti fin qui al Mondiale. Incredibile è, tra l'altro, che il fuoriclasse del Real Madrid abbia realizzato i 18 gol in soltanto tre Coppe del Mondo.

Caricamento post Instagram...

Alle spalle di entrambi i calciatori ancora in attività risultano esservi attaccanti che hanno smesso da un po' di calcare i campi da gioco. Miroslav, infatti, è il terzo miglior marcatore di sempre ad un Mondiale avendo realizzato 16 gol in 4 edizioni distinte con la Germania., il brasiliano, si fermò a 15 reti segnate in tre Coppe del Mondo. Tra i giocatori attualmente attivi, invece, ritroviamo Harrya 11 gol, di cui 3 nell'attuale campagna al Mondiale ea 10. Il portoghese rimane comunque l'unico calciatore ad aver segnato in sei diverse edizioni della FIFA World Cup.