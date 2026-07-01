Mbappé e Messi continuano a sfidarsi a distanza in un duello generazionale. Ad oggi il francese ha segnato 18 reti nei Mondiali, uno in meno dell'argentino.
Francia, Deschamps si inchina a Mbappé durante la sostituzione
Kylian Mbappé e Lionel Messi stanno dando vita a una rivalità insolita. Sebbene le carte d'identità non possano affatto mettersi a confronto, dati gli undici anni e mezzo di differenza, la loro prolificità al Mondiale è invece spaventosa alla stessa maniera. Tra i due, attualmente, intercorre un solo gol nella classifica all time dei goleador nella Coppa del Mondo.
Marcatori Mondiali, Mbappé 'vede' Messi18 partite, 18 gol. Lo score di Kylian Mbappé al Mondiale è semplicemente unico. Con lui in campo, la Francia parte sempre da 1-0 nella Coppa più ambita. Lionel Messi, dal canto suo, è primatista solitario per gol realizzati ai Mondiali avendo siglato 19 reti, una in più del francese. L'argentino, pur avendo preso parte a 6 Coppe del Mondo differenti, ha mancato l'appuntamento con il gol nell'edizione del 2010. A legare maggiormente i due ex compagni di squadra al Paris Saint Germain, vi è l'attuale edizione del Mondiale.
Entrambi gli attaccanti hanno segnato infatti 6 reti e sono appaiati in vetta alla classifica marcatori. Il francese ha realizzato anche due assist, mentre Messi deve ancora giocare il suo sedicesimo di finale con il Capo Verde. Staccato, invece, Erling Haaland a segno pure lui con la Norvegia e autore di cinque reti fin qui al Mondiale. Incredibile è, tra l'altro, che il fuoriclasse del Real Madrid abbia realizzato i 18 gol in soltanto tre Coppe del Mondo.
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