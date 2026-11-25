Lo spagnolo ex Chelsea ha ricordato il delicato momento post intervento chirurgico affrontato ai tempi del Barça
Il portiere si aggrappa alla traversa e crea l'angolo utile: Marcos Alonso la piazza all'incrocio...
Marcos Alonso è al passo d'addio. Baluardo della retroguardia del Celta Vigo, il braccetto difensivo ha annunciato in una recente intervista che le sue intenzioni sarebbero quelle di non cercare altre esperienze. In sostanza, una volta conclusa la parentesi con i biancocelesti, non si dovrebbero aprire nuove strade nella carriera dell'ex Chelsea.
Lo spagnolo ha riesumato gli ultimi tempi, tutto fuorché semplici. L'intervento chirurgico a cui dovette sottoporsi ai tempi del Barcellona fu molto limitante per lui. Il classe 1990 avvertiva l'esigenza di ritrovare fiducia, minutaggio e considerazione. Ebbene, non poteva esserci scelta migliore del Celta Vigo ove si appresterebbe a giocare le ultime partite da calciatore.
Celta Vigo, Alonso annuncia: "Questa probabilmente è la mia ultima squadra"Nessun nuovo cambio di maglia all'orizzonte per il difensore di 35 anni. Marcos Alonso, dopo aver giocato per Real Madrid, Bolton, Fiorentina, Sunderland, Chelsea e Barcellona, si è espresso nei seguenti termini sull'esperienza con il Celta Vigo: "Ho firmato quest'anno ma credo di poter dire che a questo punto della carriera debba pensare al presente e non al futuro. Non chiudo totalmente le porte, ma è probabile sia questa l'ultima squadra".
Interessante l'estratto dell'intervista rilasciata a El Camino de Mario, su YouTube, in cui discorre del passato al Barcellona: "L'ultima stagione da loro ho affrontato questo infortunio alla schiena, sottoponendomi a un intervento chirurgico. In realtà, pur non avendo giocato, mi sentivo molto bene. Avevo ricevuto proposte, ma mai davvero convincenti".
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA