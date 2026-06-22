Tra i Citizens e il Chelsea è stato trovato l'accordo per la risoluzione del contratto. Nelle prossime ore l'azzurro prenderà il posto del maestro Pep Guardiola
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La prossima stagione di Premier League vedrà dunque Enzo Maresca sulla panchina del Manchester City. L'allenatore azzurro è ormai vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dei Citizens al posto del suo maestro Pep Guardiola. Come riporta Sky Sport, tra il club dell'Etihad Stadium e il Chelsea, ex squadra di Maresca, è stato trovato l'accordo per liberare il tecnico 46 enne. La firma è attesa nelle prossime ore.
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Manchester City, sarà Enzo Maresca il nuovo allenatore: firma nelle prossime oreLa notizia era cominciata a circolare da settimane ma adesso sta per trovare la sua ufficialità: Enzo Maresca sarà il nuovo allenatore del Manchester City. Il tecnico azzurro era da tempo la prima scelta dei Citizens per sostituire Pep Guardiola, al quale aveva fatto da vice per alcuni anni, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dopo aver trovato il punto d'incontro con il Chelsea a cui l'ex centrocampista è ancora legato contrattualmente.
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Come riporta Sky Sport, i due club avrebbero trovato un accordo per liberare il tecnico sulla base di 20 milioni di euro. Maresca dunque, dopo aver trovato l'accordo verbale con i Blues, firmerà la risoluzione del contratto e poi si trasferirà all'Etihad Stadium per mettere la propria firma sul contratto triennale che lo legherà al club dello sceicco Khaldūn Khalīfa Aḥmad al-Mubārak. Per il 46 enne si tratta di un ritorno al Manchester City dove è stato prima allenatore dell'Under 23 nel 2020-21 e poi, come accennato, come collaboratore tecnico.
Dopo aver fatto da vice a Guardiola, Maresca ha iniziato la sua carriera di allenatore nel calcio professionistico sulla panchina del Parma nel 2021 ma l'avventura si è chiusa con l'esonero dopo solo due mesi. Molto più fortunata è stata l'esperienza al Leicester, nel 2023, culminata con la promozione in Premier League. Altalenante, in ultimo, la sua avventura al Chelsea dove ha ottenuto un quarto posto nel 2025 e terminata poi lo scorso gennaio con un esonero che ha suscitato scalpore e polemiche.
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