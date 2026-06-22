La prossima stagione di Premier League vedrà dunque Enzo Maresca sulla panchina del Manchester City. L'allenatore azzurro è ormai vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dei Citizens al posto del suo maestro Pep Guardiola. Come riporta Sky Sport, tra il club dell'Etihad Stadium e il Chelsea, ex squadra di Maresca, è stato trovato l'accordo per liberare il tecnico 46 enne. La firma è attesa nelle prossime ore.

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Manchester City, sarà Enzo Maresca il nuovo allenatore: firma nelle prossime ore

La notizia era cominciata a circolare da settimane ma adesso sta per trovare la sua ufficialità:. Il tecnico azzurro era da tempo la prima scelta dei Citizens per sostituire Pep, al quale aveva fatto da vice per alcuni anni, e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dopo aver trovato il punto d'incontro con ila cui l'ex centrocampista è ancora legato contrattualmente.

Come riporta Sky Sport, i due club avrebbero trovato un accordo per liberare il tecnico sulla base di 20 milioni di euro. Maresca dunque, dopo aver trovato l'accordo verbale con i Blues, firmerà la risoluzione del contratto e poi si trasferirà all'Etihad Stadium per mettere la propria firma sul contratto triennale che lo legherà al club dello sceicco Khaldūn Khalīfa Aḥmad al-Mubārak. Per il 46 enne si tratta di un ritorno al Manchester City dove è stato prima allenatore dell'Under 23 nel 2020-21 e poi, come accennato, come collaboratore tecnico.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 GENNAIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, reagisce mentre Enzo Maresca, allenatore del Chelsea (in ombra), dà istruzioni alla squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City FC e Chelsea FC all'Etihad Stadium il 25 gennaio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Dopo aver fatto da vice a Guardiola, Maresca ha iniziato la sua carriera di allenatore nel calcio professionistico sulla panchina del Parma nel 2021 ma l'avventura si è chiusa con l'esonero dopo solo due mesi. Molto più fortunata è stata l'esperienza al Leicester, nel 2023, culminata con la promozione in Premier League. Altalenante, in ultimo, la sua avventura al Chelsea dove ha ottenuto un quarto posto nel 2025 e terminata poi lo scorso gennaio con un esonero che ha suscitato scalpore e polemiche.

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