Il capitano della nazionale marocchina vuole proseguire il suo nuovo record: i Leoni dell'Atlante sono in missione
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Stanotte il Marocco si giocherà il primo posto nel gruppo C del Mondiale 2026. La nazionale africana infatti attualmente si trova a 4 punti, a pari con il Brasile. Dietro c'è la Scozia a 3 e infine Haiti come fanalino di coda a 0 punti. A mezzanotte, i Leoni dell'Atlante affronteranno proprio gli ultimi classificati, proiettandosi probabilmente già verso i sedicesimi di finale. Il percorso del Marocco ha visto prima un pari per 1-1 contro la Seleção e in seguito la vittoria per 1-0 sulla Scozia. Gli ultimi vincitori della Coppa d'Africa sono pronti a tornare dove avevano lasciato 4 anni fa: alla semifinali della Coppa del Mondo. Il leader indiscusso della squadra è Achraf Hakimi, capitano e giocatore più di qualità della selezione marocchina. Nonostante la pendente accusa di stupro riemersa negli ultimi giorni, il terzino del PSG sta disputando l'ennesimo torneo da top del ruolo.
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Hakimi e il record Mondiale
Achraf Hakimi, in attesa del processo per stupro confermato dalla Corte d'Appello di Versailles, sta trascinando i suoi compagni nella rinascita del continente africano. Con lui, la nazionale marocchina ha disputato già 3 Mondiali di fila, ottenendo: 1 eliminazione ai gironi nel 2018 (nonostante un clamoroso 2-2 contro la Spagna) e soprattutto la semifinale del 2022, arrivata dopo uno strepitoso cammino in cui ha battuto Spagna e Portogallo, arrendendosi solamente alla Francia e poi alla Croazia (finale terzo-quarto posto). I risultati sono arrivati anche nella coppa continentale, dove il Marocco ha trionfato (a tavolino) nella Coppa d'Africa 2025, organizzata proprio da loro.
A new African benchmark. 🇲🇦🌍— CAF (@CAF_Online) June 19, 2026
Achraf Hakimi now holds the record for the most #FIFAWorldCup appearances by an African player. 👏 pic.twitter.com/5hondR3EWL
Hakimi è il giocatore più rappresentativo, avendo giocato fin da subito in grandi club come Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter e Paris Saint-Germain. Dunque, non è un caso che il terzino sia il giocatore africano con più presenze nella storia della competizione intercontinentale. Un numero (12) che andrà sicuramente ad aumentare nelle prossime settimane. Hakimi ha giocato 3 partite in Russia, 7 in Qatar e 2 negli USA, pronto a giocare la terza e la quarta.
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