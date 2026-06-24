Stanotte il Marocco si giocherà il primo posto nel gruppo C del Mondiale 2026. La nazionale africana infatti attualmente si trova a 4 punti, a pari con il Brasile. Dietro c'è la Scozia a 3 e infine Haiti come fanalino di coda a 0 punti. A mezzanotte, i Leoni dell'Atlante affronteranno proprio gli ultimi classificati, proiettandosi probabilmente già verso i sedicesimi di finale. Il percorso del Marocco ha visto prima un pari per 1-1 contro la Seleção e in seguito la vittoria per 1-0 sulla Scozia. Gli ultimi vincitori della Coppa d'Africa sono pronti a tornare dove avevano lasciato 4 anni fa: alla semifinali della Coppa del Mondo. Il leader indiscusso della squadra è Achraf Hakimi, capitano e giocatore più di qualità della selezione marocchina. Nonostante la pendente accusa di stupro riemersa negli ultimi giorni, il terzino del PSG sta disputando l'ennesimo torneo da top del ruolo.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Hakimi e il record Mondiale

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain osserva la partita prima della finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Achraf Hakimi, in attesa del processo per stupro confermato dalla Corte d'Appello di Versailles, sta trascinando i suoi compagni nella rinascita del continente africano. Con lui, la nazionale marocchina ha disputato già 3 Mondiali di fila, ottenendo: 1 eliminazione ai gironi nel 2018 (nonostante un clamoroso 2-2 contro la Spagna) e soprattutto la semifinale del 2022, arrivata dopo uno strepitoso cammino in cui ha battuto Spagna e Portogallo, arrendendosi solamente alla Francia e poi alla Croazia (finale terzo-quarto posto). I risultati sono arrivati anche nella coppa continentale, dove il Marocco ha trionfato (a tavolino) nella Coppa d'Africa 2025, organizzata proprio da loro.

A new African benchmark. 🇲🇦🌍



Achraf Hakimi now holds the record for the most #FIFAWorldCup appearances by an African player. 👏 pic.twitter.com/5hondR3EWL — CAF (@CAF_Online) June 19, 2026

Hakimi è il giocatore più rappresentativo, avendo giocato fin da subito in grandi club come Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter e Paris Saint-Germain. Dunque, non è un caso che il terzino sia il giocatore africano con più presenze nella storia della competizione intercontinentale. Un numero (12) che andrà sicuramente ad aumentare nelle prossime settimane. Hakimi ha giocato 3 partite in Russia, 7 in Qatar e 2 negli USA, pronto a giocare la terza e la quarta.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365