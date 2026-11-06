L’OM conquista in Germania i primi punti in Europa League e rilancia le proprie ambizioni
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Il Marsiglia ritrova il sorriso anche in Europa. Dopo un avvio particolarmente complicato nella competizione continentale, l'OM espugna la BayArena di Leverkusen grazie a un gol nell'ultimo quarto d'ora di Amine Gouiri, tornando in Francia con i primi tre punti della sua avventura in Europa League. Un risultato molto importante per la squadra di Bruno Genesio che, nel tentativo di tornare a rialzare la testa dopo un periodo decisamente complicato sia sul fronte societario (le sanzioni della DNCG e della UEFA) sia sul lato sportivo (con la cessione di diversi pezzi pregiati della rosa nell'ultima finestra di mercato per far quadrare i conti dopo le sanzioni), ha riportato il sole nel cielo di Marsiglia dopo un'estate particolarmente buia.
Marsiglia, Genesio: "Quello che è successo dall'inizio della stagione ci ha uniti ancora di più"Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, Bruno Genesio ha commentato la vittoria dell'OM sul Bayer Leverkusen, dichiarando: "Sono orgoglioso e felice di vedere i miei giocatori vincere qui, visto che a Leverkusen non è mai facile trionfare. Sono particolarmente contento di vedere la mia squadra attenersi al piano di gioco che avevamo predisposto. Quando le cose vanno come previsto, è sempre una grande soddisfazione per lo staff e per i calciatori".
Proseguendo, il tecnico del Marsiglia ha precisato: "C'è un vero spirito di squadra in questo gruppo. Quello che è successo dall'inizio della stagione ci ha uniti ancora di più. Ci spinge a voler raggiungere risultati ancora più ambiziosi di quanto pensassimo".
"Passo dopo passo, stiamo risalendo la china"Successivamente, Bruno Genesio ha parlato dell'ottimo momento in campionato che l'OM sta vivendo, con ben quattro vittorie nelle ultime quattro uscite in Ligue 1: "Passo dopo passo, stiamo risalendo la china. Dobbiamo apprezzare ciò che stiamo facendo, ma anche essere prudenti, capire perché abbiamo invertito la rotta e continuare su questa strada".
Infine, tornando sulla classifica di Europa League, l'allenatore francese ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa, affermando: "Dal punto di vista dei punti, questa vittoria riaccende completamente le nostre speranze. Abbiamo ancora quattro partite da giocare, tre delle quali in casa, il che ci dà tutte le possibilità di finire tra le prime 24 della classifica di Europa League".
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