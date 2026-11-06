Il Marsiglia ritrova il sorriso anche in Europa. Dopo un avvio particolarmente complicato nella competizione continentale, l'OM espugna la BayArena di Leverkusen grazie a un gol nell'ultimo quarto d'ora di Amine Gouiri, tornando in Francia con i primi tre punti della sua avventura in Europa League. Un risultato molto importante per la squadra di Bruno Genesio che, nel tentativo di tornare a rialzare la testa dopo un periodo decisamente complicato sia sul fronte societario (le sanzioni della DNCG e della UEFA) sia sul lato sportivo (con la cessione di diversi pezzi pregiati della rosa nell'ultima finestra di mercato per far quadrare i conti dopo le sanzioni), ha riportato il sole nel cielo di Marsiglia dopo un'estate particolarmente buia.

Marsiglia, Genesio: "Quello che è successo dall'inizio della stagione ci ha uniti ancora di più"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la partita,ha commentato la vittoria dell'OM sul, dichiarando: "Sono orgoglioso e felice di vedere i miei giocatori vincere qui, visto che a Leverkusen non è mai facile trionfare.. Quando le cose vanno come previsto, è sempre una grande soddisfazione per lo staff e per i calciatori".

Proseguendo, il tecnico del Marsiglia ha precisato: "C'è un vero spirito di squadra in questo gruppo. Quello che è successo dall'inizio della stagione ci ha uniti ancora di più. Ci spinge a voler raggiungere risultati ancora più ambiziosi di quanto pensassimo".

⏱️90’ | #B04OM 0️⃣-1️⃣



𝐋𝐄𝐒 𝟑 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 𝐀̀ 𝐋𝐄𝐕𝐄𝐑𝐊𝐔𝐒𝐄𝐍 ! ✅🥰



C’est terminé en Allemagne : nos Olympiens font tomber le Bayer sur sa propre pelouse et empochent leurs premiers points en @EuropaLeague. 💪 pic.twitter.com/p69NYm2N7t — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 5, 2026

"Passo dopo passo, stiamo risalendo la china"

Successivamente,ha parlato dell'ottimo momento in campionato che l'OM sta vivendo, con ben quattro vittorie nelle ultime quattro uscite in: ". Dobbiamo apprezzare ciò che stiamo facendo, ma anche essere prudenti, capire perché abbiamo invertito la rotta e continuare su questa strada".

LEVERKUSEN, GERMANIA - 5 NOVEMBRE: Amine Gouiri, dell'Olympique de Marseille, festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della 4ª giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27 tra Bayer 04 Leverkusen e Olympique de Marseille, disputata alla BayArena il 5 novembre 2026 a Leverkusen, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Infine, tornando sulla classifica di Europa League, l'allenatore francese ha chiuso il suo intervento in conferenza stampa, affermando: "Dal punto di vista dei punti, questa vittoria riaccende completamente le nostre speranze. Abbiamo ancora quattro partite da giocare, tre delle quali in casa, il che ci dà tutte le possibilità di finire tra le prime 24 della classifica di Europa League".