Il Velodrome pronto a diventare un simbolo della sensibilizzazione. L'Olympique Marsiglia, in occasione dell'Ottobre rosa, ha deciso, in collaborazione con la Caisse d'Epargne CEPAC, di avviare una serie di iniziative a favore della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno, rendendo il suo iconico stadio protagonista e simbolo della campagna di sensibilizzazione.

Un Velodrome a luci rosa per tutto il mese

Come annunciato dall'attraverso un comunicato ufficiale, a partire da stasera, ilsi illuminerà di rosa. Per tutto il mese di ottobre, infatti, dalle ore 20 alle ore 22, lo stadio dellasarà a luci rosa per sostenere la sensibilizzazione sulla prevenzione e lo screening del tumore al seno.

All'interno del comunicato dell'Olympique Marsiglia, si legge: "In occasione del Mese della consapevolezza sul tumore al seno, che inizia oggi, l'Olympique de Marseille e la Caisse d'Epargne CEPAC uniscono le forze per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro il tumore al seno e mettono in atto diverse iniziative durante tutto il mese di ottobre. A partire da stasera, il Vélodrome CEPAC si illuminerà di rosa. Per la prima volta, la struttura che ospita lo stadio sarà illuminata di rosa ogni sera di ottobre, dalle 20:00 alle 22:00. L'iniziativa mira a rendere il Vélodrome CEPAC un punto di riferimento ancora più visibile in città e ad ampliare la portata del messaggio di sensibilizzazione sulla prevenzione e lo screening del tumore al seno".

Le altre iniziative dell'OM

parteciperanno alla

corsa Marseille en Rose

, altro evento dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro il tumore al seno. Mentre, il giorno successivo, alcuni giocatori e membri dello staff visiteranno l'Istituto Paoli-Calmettes per incontrare operatori sanitari e pazienti.

L'illuminazione delrappresenta soltanto la prima di una serie di iniziative del club marsigliese. Come annunciato, infatti, il 4 ottobre i calciatori dele dell'Accademia giovanile

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: Una panoramica durante la partita della settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique Marsiglia e Liverpool FC allo Stade de Marseille, il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Le iniziative continueranno poi il 18 ottobre con l'allestimento di una Fan Zone "Pink October" (più una serie di altre attività), in occasione della partita tra OM e FC Fleury 91, in cui parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a una struttura sanitaria impegnata nella lotta contro il cancro al seno. Infine, il prossimo 25 ottobre, durante il match di Ligue 1 tra Marsiglia e Le Havre, verranno esposti bandiere, striscioni e altri elementi ben visibili sempre a favore della sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.