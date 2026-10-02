L'iniziativa dell'OM per la lotta contro il tumore al seno
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Il Velodrome pronto a diventare un simbolo della sensibilizzazione. L'Olympique Marsiglia, in occasione dell'Ottobre rosa, ha deciso, in collaborazione con la Caisse d'Epargne CEPAC, di avviare una serie di iniziative a favore della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno, rendendo il suo iconico stadio protagonista e simbolo della campagna di sensibilizzazione.
Un Velodrome a luci rosa per tutto il meseCome annunciato dall'OM attraverso un comunicato ufficiale, a partire da stasera, il Velodrome si illuminerà di rosa. Per tutto il mese di ottobre, infatti, dalle ore 20 alle ore 22, lo stadio della Marsiglia sarà a luci rosa per sostenere la sensibilizzazione sulla prevenzione e lo screening del tumore al seno.
All'interno del comunicato dell'Olympique Marsiglia, si legge: "In occasione del Mese della consapevolezza sul tumore al seno, che inizia oggi, l'Olympique de Marseille e la Caisse d'Epargne CEPAC uniscono le forze per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro il tumore al seno e mettono in atto diverse iniziative durante tutto il mese di ottobre. A partire da stasera, il Vélodrome CEPAC si illuminerà di rosa. Per la prima volta, la struttura che ospita lo stadio sarà illuminata di rosa ogni sera di ottobre, dalle 20:00 alle 22:00. L'iniziativa mira a rendere il Vélodrome CEPAC un punto di riferimento ancora più visibile in città e ad ampliare la portata del messaggio di sensibilizzazione sulla prevenzione e lo screening del tumore al seno".
Le altre iniziative dell'OML'illuminazione del Velodrome rappresenta soltanto la prima di una serie di iniziative del club marsigliese. Come annunciato, infatti, il 4 ottobre i calciatori del Marsiglia e dell'Accademia giovanile parteciperanno alla corsa Marseille en Rose, altro evento dedicato alla sensibilizzazione e alla lotta contro il tumore al seno. Mentre, il giorno successivo, alcuni giocatori e membri dello staff visiteranno l'Istituto Paoli-Calmettes per incontrare operatori sanitari e pazienti.
Le iniziative continueranno poi il 18 ottobre con l'allestimento di una Fan Zone "Pink October" (più una serie di altre attività), in occasione della partita tra OM e FC Fleury 91, in cui parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto a una struttura sanitaria impegnata nella lotta contro il cancro al seno. Infine, il prossimo 25 ottobre, durante il match di Ligue 1 tra Marsiglia e Le Havre, verranno esposti bandiere, striscioni e altri elementi ben visibili sempre a favore della sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.
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