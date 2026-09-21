Le Classique va al PSG, vittorioso al Velodrome grazie ai gol di Ferran Torres e Marquinhos: per il Marsiglia iniziano gli incubi
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
La stagione del Marsiglia è iniziata nel peggiore di modi. Prima lo smembramento della colonna portante della rosa, con le cessioni di Greenwood al Fenerbahce, Aubameyang al Deportivo, Quinten Timber al Crystal Palace, Rulli al Manchester City e Balerdi alla Roma, adesso con i disastrosi risultati ottenuti dal tecnico Bruno Genesio. Il navigato 60enne, nato a Lione e dopo le ultime due stagioni positive al Lille, ha accettato il Marsiglia, ma ha fatto registrare la peggior partenza da 15 anni.
Disastro annunciatoLe cessioni dello zoccolo duro, non rimpiazzate a dovere a causa dei problemi economici legati al Fair Play finanziario e al DNCG, l'istituto francese che controlla la sostenibilità finanziaria ed economica dei club, hanno creato i presupposti per un inizio di stagione al limite del terrificante. Infatti, dopo la super vittoria all'esordio in Ligue 1, strapazzando lo Strasburgo 4-0, sono arrivate soltanto sconfitte e delusioni.
Dal 30 agosto, giorno del secondo match del campionato francese giocato contro il Monaco, si è creata una striscia di cinque KO consecutivi, comprendendo anche il netto 4-1 sul campo del Besiktas in Europa League. Le Classique, storico derby del calcio transalpino contro il PSG, ha mostrato una squadra coraggiosa, sul pezzo, capace di mettere in difficoltà i bicampioni d'Europa, non riuscendo però a smuovere la classifica.
Record su record (negativi)L'Olympique Marsiglia, a causa della partenza a rilento, si trova al penultimo posto in Ligue 1. Sono 4 le sconfitte su 5 turni di campionato che, di fatto, sanciscono la peggior partenza della storia recente del club, più precisamente dalla stagione 2011/12, in cui l'OM aveva 3 punti dopo 6 giornate.
Inoltre, la squadra di Bruno Genesio ha anche stabilito un record di cui i focosi tifosi del Marsiglia ne avrebbero fatto volutamente a meno: non era mai accaduto, nella centenaria storia del club, di perdere quattro delle prime cinque partite di Ligue 1. La maxi sosta, arrivata nel momento giusto per schiarire le idee, dovrà ricompattare un ambiente ai limiti del collasso.
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