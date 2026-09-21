La stagione del Marsiglia è iniziata nel peggiore di modi. Prima lo smembramento della colonna portante della rosa, con le cessioni di Greenwood al Fenerbahce, Aubameyang al Deportivo, Quinten Timber al Crystal Palace, Rulli al Manchester City e Balerdi alla Roma, adesso con i disastrosi risultati ottenuti dal tecnico Bruno Genesio. Il navigato 60enne, nato a Lione e dopo le ultime due stagioni positive al Lille, ha accettato il Marsiglia, ma ha fatto registrare la peggior partenza da 15 anni.

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Déjà 3 buts cette saison pour le Brésilien. 🔥



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Disastro annunciato

Le cessioni dello zoccolo duro, non rimpiazzate a dovere a causa dei problemi economici legati ale al, l'istituto francese che controlla la sostenibilità finanziaria ed economica dei club, hanno creato i presupposti per un inizio di stagione al limite del terrificante. Infatti, dopo la super vittoria all'esordio in, strapazzando lo, sono arrivate soltanto sconfitte e delusioni.

Dal 30 agosto, giorno del secondo match del campionato francese giocato contro il Monaco, si è creata una striscia di cinque KO consecutivi, comprendendo anche il netto 4-1 sul campo del Besiktas in Europa League. Le Classique, storico derby del calcio transalpino contro il PSG, ha mostrato una squadra coraggiosa, sul pezzo, capace di mettere in difficoltà i bicampioni d'Europa, non riuscendo però a smuovere la classifica.

Record su record (negativi)

L', a causa della partenza a rilento, si trova al penultimo posto in. Sono 4 le sconfitte su 5 turni di campionato che, di fatto, sanciscono la peggior partenza della storia recente del club, più precisamente dalla stagione, in cui l'OM aveva 3 punti dopo 6 giornate.

ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 17: Dusan Vlahovic of Besiktas is challenged by CJ Egan-Riley of Marseille during the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 match between Besiktas JK and Olympique de Marseille at Besiktas Park on September 17, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Inoltre, la squadra di Bruno Genesio ha anche stabilito un record di cui i focosi tifosi del Marsiglia ne avrebbero fatto volutamente a meno: non era mai accaduto, nella centenaria storia del club, di perdere quattro delle prime cinque partite di Ligue 1. La maxi sosta, arrivata nel momento giusto per schiarire le idee, dovrà ricompattare un ambiente ai limiti del collasso.