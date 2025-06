Dall'Ajax al Manchester United, passando per Torino

Cresciuto nella gloriosa scuola calcistica dell'Ajax, De Ligt è esploso nella stagione 2018-2019. In quella annata fu uno dei protagonisti della incredibile marcia dei lancieri in Champions League. Il sogno di quel gruppo di giovani talenti si infranse nella seminfinale di ritorno contro il Tottenham. De Ligt, però si era fatto notare come difensore roccioso e affidabile e come buon colpitore di testa e in estate l'olandese era uno dei nomi caldi del mercato internazionale. Fu la Juventusa comprarlo. Con la maglia bianconera della Vecchia Signora l'olandese giocò tre stagioni vincendo uno Scudetto, una Supercoppa e una Coppa Italia. Nel 2022 passò poi al Bayern Monaco e vi rimase per due stagioni. In questa stagione, da poco terminata, ha giocato con il Manchester United.