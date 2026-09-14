Mazzarri arriva in Grecia: l'intervista a metà tra l'italiano e l'inglese è già un meme

“Per me vali zero”. Quattro parole che raccontano meglio di qualsiasi risultato la bufera esplosa in Grecia attorno a Walter Mazzarri. L’ex allenatore del Napoli è finito al centro di una pesante polemica dopo la sfida tra Iraklis e Atromitos, terminata 1-1 nell’ultima giornata di campionato. Il pareggio, però, è passato rapidamente in secondo piano. A prendersi la scena sono state infatti le dichiarazioni di Kerkez, allenatore dell’Atromitos, che nel post partita ha rivolto parole durissime al collega italiano. Un attacco personale, nato da un episodio avvenuto al termine della gara e destinato a far discutere. Prima il dubbio sul valore di Mazzarri come esempio per i giovani allenatori, poi l’affondo definitivo. Il tecnico non ha risparmiato nulla, arrivando a mettere in discussione anche il peso della sua carriera.

“Non mi ha dato la mano”: Kerkez contro Mazzarri, poi l’affondo

Laè esplosa al fischio finale, quando Kerkez ha deciso di raccontare davanti ai microfoni quanto accaduto con. “È stato un buon allenatore, ma è forse un esempio per noi più giovani?”, ha dichiarato il tecnico dell’Atromitos, lasciando subito intuire il tono delle sue parole. Una domanda che, però, è diventata soltanto il preludio all’attacco più pesante.ha infatti raccontato di aver provato a stringere la mano all’allenatoresenza ricevere risposta, episodio che avrebbe fatto ulteriormente crescere la tensione tra i due. Da lì è arrivato l’affondo definitivo: “Rispetto l’Iraklis, è un club storico, ma da parte mia quell’uomo ha zero rispetto”.

NAPOLI, ITALIA - 29 DICEMBRE: Walter Mazzarri allenatore della SSC Napoli durante la partita di Serie A TIM tra SSC Napoli e AC Monza allo Stadio Diego Armando Maradona il 29 dicembre 2023 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Poi la frase destinata a rimbalzare sui media greci: “Può anche aver vinto dieci trofei, ma per me vale zero”. Parole pesantissime, che hanno trasformato un semplice pareggio in una vera e propria bufera, con Mazzarri improvvisamente al centro dell’attenzione ben oltre il campo. L'esperienza in Grecia non decolla. Al centro del dibattito non solo i risultati, ma anche i comportamenti. La prossima sfida sarà già un banco di prova. Rischia di chiudersi in anticipo la sua esperienza ellenica.