Kylian Mbappé non si tira indietro. Il francese parla del Pallone d’Oro e della possibilità di essere considerato il miglior giocatore del mondo. Una candidatura che arriva dopo una stagione importante con il Real Madrid e dopo quanto fatto con la nazionale francese. L’attaccante non vuole però lasciarsi andare a proclami. Sa che la decisione non spetta a lui, “Quest’anno potrebbe essere favorevole”, ha ammesso Mbappé in conferenza stampa pre Inter, consapevole di aver vissuto un’estate da protagonista nella competizione più prestigiosa. Il francese preferisce comunque mantenere i piedi per terra. La strada, dice, è ancora lunga. E il dibattito sul miglior giocatore resta aperto: c’è chi lo considera il numero uno e chi, invece, la pensa diversamente.

Mbappé: "Quando giochi nel Real, sei inevitabilmente associato a questi premi"

Giocare nelsignifica essere inevitabilmente accostati al Pallone d’Oro. Mbappé lo sa bene e non nasconde il peso di questo riconoscimento. “Quando giochi per il Real Madrid, il miglior club del mondo, sei inevitabilmente associato a questi premi”, ha spiegato il francese. Un premio prestigioso, inseguito da ogni grande giocatore.arriva alla corsa dopo un’estate che, a suo dire, gli ha permesso di scrivere una pagina importante nella competizione più prestigiosa. Ma non vuole considerarsi già il favorito.

SIVIGLIA, SPAGNA - 24 APRILE: Kylian Mbappé del Real Madrid avanza palla al piede sotto la pressione di Marc Bartra del Real Betis durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompié e Real Madrid CF allo stadio La Cartuja, il 24 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

“La strada è ancora lunga”, ha ribadito. E quando gli viene chiesto se sia lui il miglior giocatore del mondo, lascia spazio alle opinioni. Alcuni diranno di sì, altri di no. Per Mbappé è un dibattito normale, destinato a dividere tifosi e addetti ai lavori. Il verdetto, in ogni caso, non dipenderà da lui. “Il Pallone d’Oro viene assegnato dai giornalisti e saranno loro a decidere”, ha ricordato. Il francese sa dunque di avere le carte in regola per puntare al premio, ma preferisce lasciare che sia il campo, e poi il voto, a parlare. Senza proclamarsi numero uno.

Mbappé, la fame non cambia: “Voglio vincere titoli e segnare gol”

La corsa alpassa anche dalla voglia di vincere.non accetta però l’idea di dover segnare meno per conquistare più trofei. “Bisogna fare entrambe le cose: segnare gol e vincere trofei”, ha spiegato. Il francese vuole esserecon il Real Madrid, ma anche continuare a crescere come giocatore. Sa di avere due ruoli diversi tra club e nazionale: in Francia è il capitano, mentre a Madrid deve ancora affermarsi come leader assoluto. “In entrambi i casi devo migliorare”, ha ammesso.

MADRID, SPAGNA - 26 AGOSTO: Kylian Mbappé del Real Madrid festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Real Sociedad allo stadio Santiago Bernabéu il 26 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Poi il ricordo della delusione contro la Spagna al Mondiale. Una sconfitta difficile, come quelle già vissute in una finale di Coppa del Mondo e in una finale di Champions League. Ma la fame resta intatta. “Il giorno in cui si perde quella sete, è finita”, ha detto. Mbappé ha parlato anche del PSG e del titolo europeo conquistato senza di lui. Nessun rancore: “Parlare di me funziona bene, e lo ammetto. Mi si addice. Ma è solo un’altra analisi”. Infine, parole di stima per Mourinho: “È un uomo che sa come vincere, ispirare chi gli sta intorno e motivare il club e la squadra”.