Kylian Mbappé è a un passo da un traguardo che appartiene a pochissimi nella storia del calcio mondiale. La semifinale del Mondiale 2026 contro la Spagna può regalare all'attaccante francese un posto in una ristrettissima élite: quella dei calciatori capaci di disputare tre finali consecutive della Coppa del Mondo.

Mbappé sogna il record che può diventare...doppio

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Finora soltanto uno ha raggiunto questo risultato:. L'ex capitano del Brasile è stato protagonista in tre finali mondiali di fila, nel 1994, nel 1998 e nel 2002, conquistando due volte il trofeo e diventando uno dei simboli della generazione verdeoro.dopo aver giocato le finali del 2018 in Russia e del 2022 in Qatar.La sfida contro la Spagna, dunque, non vale soltanto l'accesso alla finale del Mondiale 2026, ma anche un ingresso nella storia della competizione.Campione del mondo nel 2018, protagonista della finale persa nel 2022 contro l'Argentina e ancora una volta leader dei Bleus nel torneo statunitense.

WROCLAW, POLONIA - SETTEMBRE 05: Kylian Mbappe esulta dopo un gol segnato nella sfida tra la sua Francia e la Polonia. (Photo by Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Ma il possibile record di Mbappé non si fermerebbe alla sola presenza in tre finali consecutive. In caso di qualificazione della Francia all'ultimo atto e di un suo gol nella finale, l'attaccante diventerebbe il primo giocatore nella storia a segnare in tre finali mondiali consecutive. Un'impresa mai riuscita a nessuno. Mbappé ha già lasciato il segno nelle due finali disputate: nel 2018 contro la Croazia segnò una rete nel 4-2 che consegnò il titolo alla Francia, mentre nel 2022 contro l'Argentina realizzò addirittura una tripletta, entrando in una pagina leggendaria della Coppa del Mondo nonostante la sconfitta ai rigori dei Bleus.

Ora l'attaccante francese ha davanti a sé una nuova occasione per riscrivere la storia. Prima, però, c'è da superare la Spagna in semifinale, in una partita che arriva in una giornata speciale per la Francia, il 14 luglio, Festa Nazionale in ricordo della presa della Bastiglia. Mbappé è già tra i grandi del calcio mondiale. Un altro passo potrebbe renderlo una leggenda assoluta dei Mondiali.